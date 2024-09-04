Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан розповів 24 Каналу, що Іран може передати Росії два види ракет: Fateh-110 та "Зульфікар". Це балістика малої та середньої дальності.

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Ракети від Ірану

Роман Світан зазначив, що ворог може отримати балістичні ракети дальністю 100 – 120 кілометрів. Кількість таких засобів ураження може бути значною, адже Ірану для внутрішніх протистоянь необхідна зброя, яка має значно більший радіус дії, а цю він не використовує.

Силам оборони важливо знайти механізм протидії цим ракетам. На думку військового експерта, найкращим варіантом є знищувати їх перед застосуванням на пускових установках.

Для цього необхідно отримати дозвіл на використання далекобійних засобів ураження, зокрема ATACMS. Ракет можна виготовити багато, однак пускових установок ні, крім того, їх складно обслуговувати та ремонтувати,

– сказав Світан.

Він припустив, що застосування іранських балістичних ракет найбільше може загрожувати прикордонним областям або на лінії зіткнення. Саме тому важливо знешкоджувати їх перед запусками.

Зверніть увагу! Міністр оборони України Рустем Умєров підтвердив, що Київ надав США список російських цілей для ударів ATACMS. Він також зазначив, що адміністрація Байдена ще розглядає запит України на зняття обмежень щодо використання далекобійної зброї для ударів по території Росії.