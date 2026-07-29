Без прямых ударов: что может сделать Иран после своих угроз в сторону Украины

Пока Иран демонстрирует готовность к новому обострению на Ближнем Востоке, Украина может столкнуться с другой угрозой. Тегеран способен пойти на шаг, который существенно усугубит российские возможности для ударов.

Эксперт по международной безопасности фонда "Демократические инициативы" Тарас Жовтенко рассказал , что Иран может быть заинтересован в передаче России части своих баллистических ракет. По его словам, такой сценарий был бы выгоден обеим странам.

Почему Иран может передать России баллистические ракеты

По мнению Тараса Жовтенко, у Тегерана сразу несколько причин помочь Кремлю именно баллистическим вооружением. Во-первых, это позволит проверить собственные ракеты в реальных боевых условиях, а во-вторых – получить от России дополнительные выгоды.

Для Ирана это было бы логично. Широкое использование иранской баллистики на руку производителям ракетного оружия, ведь они смогут увидеть, как это оружие показывает себя в условиях массированного применения,

– объяснил эксперт.

Он напомнил, что при последнем обострении между Ираном, США и Израилем Тегеран преимущественно использовал ударные беспилотники. Поэтому американские силы и их союзники потратили значительную часть запасов ракет-перехватчиков к комплексам Patriot.

Во время активной фазы конфликта Ирана с США Россия применяла меньше "Шахедов" против Украины.

Очевидно, что определенная часть беспилотников, производимых в России по иранскому образцу, пошла именно на нужды Ирана,

– отметил Жовтенко.

Он пояснил, что сейчас Россия гораздо больше заинтересована именно в баллистических ракетах, чем в беспилотниках. Если против дронов Украина уже имеет относительно доступные и эффективные средства борьбы, то перехват баллистики остается гораздо более сложной задачей.

Эксперт по международной безопасности об угрозе со стороны Ирана: видео

Речь не идет о массовых поставках, ведь сам Иран нуждается в этом вооружении . В то же время, передача даже части арсенала может существенно усилить возможности России.

"Попытка передать россиянам баллистику, которая будет иметь радиус действия примерно в полтора раза больше, чем ракеты, которые они сейчас активно используют, - это вполне реалистичный и потенциально очень опасный вариант развития событий", - подытожил Тарас Жовтенко.