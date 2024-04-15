Никаких шансов перед Израилем: каково слабое место иранской армии

Британское издание The Daily Mail опубликовало инфографику сопоставления израильской и иранской армии, на которой видно, что Израиль уступает Ирану. Однако такие данные не соответствуют реальности.

Такое мнение 24 Каналу высказал политолог, журналист портала "Детали" Роман Янушевский, отметив, что Иран не сможет вести полномасштабные военные действия. Он добавил, что Израиль находится в выгодной ситуации, чтобы ослабить врага.

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Слабое место Ирана

Когда смотреть на цифры инфографики, по словам Янушевского, кажется, что иранская армия сильнее и имеет гораздо больше военнослужащих. Однако Иран не воевал уже с 1988 года, в то время, когда армия Израиля постоянно находится в войнах.

По мнению политолога, иранская разведка сильная, но армия является сильной только в отдельных моментах, например, что касается изготовления дронов и ракет. Однако, если говорится о полномасштабной войне, то у иранской армии нет никаких шансов. Особенно, если говорить о линии фронта и коалиции.

Это было очень смелое и опрометчивое решение нанести удар по Израилю,

– подчеркнул Янушевский.

Шанс Израиля

По словам политолога, у премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху есть политический интерес в том, чтобы эта война состоялась, ведь он предупреждал об иранской угрозе последние 20 лет.

Второго шанса осуществить удар по объектам ядерной программы Ирана не будет,

– отметил Янушевский.

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