Иран еще раз отрицает, что поставляет дроны России и делает упреки в сторону Запада

Иран предоставляет стране-агрессору дроны-камикадзе, которыми она атакует мирные украинские города. Впрочем, власти Ирана настаивают на том, что якобы не поставляют оружие ни одной из сторон.

На фоне новой циничной атаки Кремля иранскими беспилотниками по столице Украины в Тегеране в очередной раз опровергли причастность к поставке оружия стране-агрессору. Так, в иранских государственных СМИ появилось заявление представителя министерства иностранных дел Ирана Насера Канаани.

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В Иране отрицают предоставление России оружия

Иранское чиновник заявил, что его страна, мол, не участвует в войне России против нашего государства. Более того, Иран, по его словам, якобы не поставляет никакого оружия ни России, ни Украине.

Иран неоднократно заявлял, что он не является стороной в войне между Россией и Украиной и не посылал оружия ни одной из сторон,

– заявил спикер МИД Ирана.

Тегеран обвиняет Запад

Кроме того, он добавил, что опубликованные новости относительно предоставления Ираном дронов России базируются на политических вопросах. А также обвинил во всем Запад, что он ведет пропагандистскую войну против его страны.

"Это горькая ирония, что страны, экспортирующие оружие на миллионы долларов одной стороне войны, начали пропагандистскую войну против Ирана", – сказал Канаани.

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