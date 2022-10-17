Иран еще раз отрицает, что поставляет дроны России и делает упреки в сторону Запада
Источник:CNN
Иран предоставляет стране-агрессору дроны-камикадзе, которыми она атакует мирные украинские города. Впрочем, власти Ирана настаивают на том, что якобы не поставляют оружие ни одной из сторон.
На фоне новой циничной атаки Кремля иранскими беспилотниками по столице Украины в Тегеране в очередной раз опровергли причастность к поставке оружия стране-агрессору. Так, в иранских государственных СМИ появилось заявление представителя министерства иностранных дел Ирана Насера Канаани.
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В Иране отрицают предоставление России оружия
Иранское чиновник заявил, что его страна, мол, не участвует в войне России против нашего государства. Более того, Иран, по его словам, якобы не поставляет никакого оружия ни России, ни Украине.
Иран неоднократно заявлял, что он не является стороной в войне между Россией и Украиной и не посылал оружия ни одной из сторон,
– заявил спикер МИД Ирана.
Тегеран обвиняет Запад
Кроме того, он добавил, что опубликованные новости относительно предоставления Ираном дронов России базируются на политических вопросах. А также обвинил во всем Запад, что он ведет пропагандистскую войну против его страны.
"Это горькая ирония, что страны, экспортирующие оружие на миллионы долларов одной стороне войны, начали пропагандистскую войну против Ирана", – сказал Канаани.
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Иран помогает России вести войну против Украины: что известно
- Иран тайно помогает России с вооружением в войне против Украины. Защитники уже сбивали иранские дроны Shahed-136 и Mohajer-6. А сейчас появилась информация, что Тегеран планирует передать стране-агрессору баллистические ракеты малой дальности Fateh-110 и Zolfaghar.
- Аналитики американского Института изучения войны заявили, что страны, вероятно, заключили новый договор о передаче беспилотников Arash-2. Они значительно опаснее Shahed-136, которые Россия активно использует для своих преступлений в Украине.
- Кроме того, Иран направил своих инструкторов помогать России. Они должны научить россиян пользоваться дронами-камикадзе и напрямую контролируют запуск "шахидов" по украинским городам. Известно, что россияне отвезли иранских инструкторов на территорию оккупированных территорий Херсонской области и Крыма.
- За такую военную помощь Владимир Путин, вероятно, пообещал иранцам несколько больше, чем просто деньги. Главный редактор портала "Украина по-арабски" Мохаммад Фараджаллах предположил, что мог российский президент наобещать Ирану. По его мнению, это постоянное право вето, ядерные технологии, поддержка в международных вопросах, а также передача военных баз.