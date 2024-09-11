Тегеран колебался почти 2 года: как Россия смогла убедить Иран передать баллистику

Член парламента Ирана подтвердил передачу России баллистических ракет. Согласно официальной версии, Тегеран отправил стране-агрессору новое вооружение в обмен на соевые бобы и пшеницу.

Впрочем, вряд ли импорт товаров из России заставил иранцев принять решение о передаче ракет Fath-360, сказал 24 Каналу политтехнолог Михаил Шейтельман. Он предположил, какие стратегические причины поставки иранских ракет в Россию.

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Что на самом деле получил Иран в обмен на ракеты

Довольно внезапно иранская сторона решила передать баллистические ракеты России. Ведь разговоры об этом были в течение последних двух лет. В частности, осенью 2022 года в американских средствах массовой информации вышел первый репортаж об этом.

2 года иранцы не принимали решение. Очевидно, сейчас что-то изменилось и Тегеран все же пошел на этот шаг. Мы видели визит в Тегеран уже бывшего министра обороны России Сергея Шойгу в дни ирано-израильского кризиса. Он длится уже более 40 лет, но именно в расцвет этого кризиса Шойгу приехал в Иран,

– отметил Шейтельман.

По его мнению, теоретически Россия могла передать Ирану контрракеты, которые иранцы могут разместить вокруг ядерных объектов в стране, которые являются самыми секретными и опасными иранскими военными объектами. Израиль хочет их уничтожить, а Иран не имеет возможностей, чтобы противодействовать Иерусалиму.

Все, что я говорю только предположение, ведь я не имею никакой информации по этому поводу. Я не могу сказать, что именно, но Россия передала Ирану что-то новое, какое-то новое оружие. Взамен Иран отправил баллистические ракеты. Это был обмен,

– подчеркнул политтехнолог.

Из-за усиления сотрудничества с Москвой и поставки вооружения на Тегеран уже наложили новые санкции. Что касается военных последствий, то эти ракеты не могут кардинально изменить ситуацию на фронте, но ими Россия может убить еще сотни людей в Украине.

В частности, баллистические ракеты малой дальности Fath-360 будут представлять угрозу для украинских сил обороны вблизи линии фронта, а также для населенных пунктов на расстоянии 100 километра от границы с Россией.