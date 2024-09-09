Очень опасные: каковы характеристики ракет, которые могла получить Россия от Ирана

Иранский депутат Ахмад Бахшаеш Ардестани подтвердил, что Тегеран передал Москве баллистические ракеты Fateh-360. Иран имеет множество такого оружия, с разным уровнем точности и дальности поражения.

Об этом в разговоре с 24 Каналом рассказал военный обозреватель из Израиля Давид Шарп, подчеркнув, что, по его мнению, только этим типом ракет Иран не ограничится. А это значит, что Россия может получить и другие.

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Дальность поражения Fateh-360 – 120 километров

Этот тип баллистических ракет имеет боеголовку 150 килограммов. Шарп подчеркнул, что назвал бы ее довольно точной ракетой, хотя по оценкам западных специалистов высокоточным оружием она не считается.

У нее точность составляет 30 метров, это предполагает, что половина боеприпасов кладется в круг радиусом 30 метров, где центром круга считается цель, а еще 40% кладется в круг, радиусом 60 метров. Подобного типа ракеты очень опасны, когда осуществляется обстрел определенных объектов, например, большого дома,

– отметил Шарп.

Военный обозреватель подчеркнул, что в России дефицит баллистических ракет, поэтому Fateh-360 заполнит важную нишу, позволит стрелять больше по прифронтовым целям, экономить российские "Искандеры", использовать их для целей, которые расположены на большем расстоянии.

Иран действует в интересах бизнеса и своей выгоды

Шарп отметил, что ничего плохого Украина не сделала против Ирана, эта страна действует не с целью мести, а только в рамках своей выгоды. По его словам, это лишь вопрос бизнеса, который жизненно важен для Ирана.

Иран мог получить от России что угодно: пшеницу и рожь, деньги, золото, оружие и технологии. Ирану и России друг от друга нужно очень много. В России нехватка ракет, беспилотников, амуниции, боеприпасов. Иран готов пожертвовать отношениями с Украиной и даже попасть под дополнительные легкие санкции. Почему легкие? Потому что с момента прихода администрации Байдена значительное количество санкций было снято с Ирана,

– объяснил Шарп.

Иран в ситуации с сотрудничеством с Россией взвесил имеющиеся плюсы и минусы, вероятно, что плюсов было больше, поэтому и начал партнерство с Кремлем. По словам Шарпа, Ирану могли бы помешать в этом серьезные санкции Запада или угроза применения военной силы со стороны США, но этого пока нет.