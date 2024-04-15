В Иране заявили, что "предупреждали о нападении" на Израиль: подтверждают ли это в США
Источник:Reuters
Вечером 13 апреля Иран массированно обстрелял Израиль, используя ракеты различных типов и дроны-камикадзе. В Иране заявили, что якобы "предупреждали" другие страны о нападении за 72 часа до обстрела.
Некоторые страны подтверждают, что действительно получали сообщения от Тегерана о подготовке к массированным ударам по Израилю. В то же время в США отмечают, что соответствующей информации не получали.
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Иран заявил, что предупреждал о нападении
Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир-Абдоллахиан заявил, что его страна предупреждала других о подготовке к нападению на Израиль. Он заявил, что это было сделано в условиях безопасности региона Ближнего Востока.
Мы рассматриваем безопасность наших соседей и региона как безопасность Исламской Республики Иран,
– заявил иранский министр.
В то же время он не стал рассказывать, какие именно страны получили предупреждение от Ирана, но отметил, что США также были проинформированы за 72 часа до массированного обстрела.
Впрочем, официальные лица Турции, Иордании и Ирака подтвердили, что получали предупреждение от Ирана. Более того, правительства этих стран заявляют, что также якобы знали некоторые подробности нападения. В частности МИД Турции заявил, что также проводило разговор с Вашингтоном перед нападением, чтобы передать сообщение Ирану и убедиться, что ответ на атаку будет "пропорциональным".
Иран сказал, что реакция будет ответом на атаку Израиля на его посольство в Дамаске, и что она не пойдет дальше этого. Мы осознавали возможности. События не были неожиданностью,
– заявили источники Reuters в турецком МИДе.
Однако в администрации Байдена опровергают заявления Ирана, что якобы получали предупреждения. Источники Reuters заявили, что не получали сообщений за 72 часа о нападении, а также добавили, что имели только контакты со швейцарскими посредниками относительно возможных действий Тегерана. В США также заявили, что получили сообщение уже тогда, когда Иран начал наносить массированные удары по территории Израиля.
В Вашингтоне предполагают, что заявления Тегерана о якобы предупреждении о массированном обстреле может быть попыткой компенсировать отсутствие какого-либо серьезного ущерба после массированного обстрела.
Как отреагировали на массированный удар Ирана по Израилю
- Накануне в СМИ писали, что Иран может готовиться к массированному удару по территории Израиля. Журналисты ведущих изданий ссылались на различных должностных лиц и 12 апреля утверждали, что нападение может произойти в ближайшие 24 – 48 часов. Эта информация подтвердилась, и 13 апреля Иран запустил около 320 дронов и ракет по Израилю. Силы ПВО и истребители уничтожили 99% всех целей, однако произошли и попадания.
- Владимир Зеленский 14 апреля в традиционном обращении отметил, что массированный обстрел со стороны Ирана продемонстрировал, что Израиль не остался в одиночестве. Президент Украины добавил, что вражеские цели помогали сбивать и союзники.
- В ООН заявили, что страны Ближнего Востока – на грани полномасштабного конфликта, поэтому Антониу Гутерриш призвал мир к "максимальной сдержанности". "Сейчас настало время для максимальной сдержанности... Народы региона сталкиваются с реальной опасностью разрушительного полномасштабного конфликта. Сейчас настало время для разрядки и деэскалации", – отметили в ООН.