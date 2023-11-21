Адаптировали технологии крылатых ракет: чем опасна новая версия "Шахеда"

Россия почти каждый день атакует Украину иранскими БпЛА "Шахед", унося жизнь украинцев и нанося ущерб гражданской инфраструктуре. В то же время в Иране работают над усовершенствованием Shahed-136, применяемым россиянами. Недавно был представлен новый БпЛА – Shahed-238.

Военный эксперт Андрей Крамаров рассказал 24 Каналу, что Shahed-238 в отдельных блоках и частях уже атакует территорию Украины. Более того, к его созданию присоединились не только иранское ВПК.

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Иран и Россия объединились

Над разработкой Shahed-238 работал совместно с Ираном инженерно-технический персонал ВПК России.

Модернизация "Шахедов" в части системы навигации, обхода средств радиоэлектронной борьбы, маневренности свидетельствует о том, что этот БПЛА является фактически адаптацией российских технологий по построению крылатых ракет,

– объяснил военный эксперт.

На сегодняшний день угрозу представляет не только поставка Ирана новых БПЛА России. Вопрос в том, что Иран и Россия объединили свой научно-технический потенциал, и теперь могут еще что-нибудь модернизировать.

Иран, в частности, имеет развернутые промышленные мощности для производства дронов, а Россия может предоставить свою научно-техническую базу для усовершенствования и повышения эффективности этого оружия.

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Приоритетный вопрос

В то же время Украине, чтобы противостоять врагу в производстве дронов, а у него, к тому же, есть еще один мощный союзник в этом вопросе – Китай, нужно также совершенствовать свое оружие.

Очень важно сейчас искать пути объединения возможностей Украины и производителей дронов из США и Израиля,

– заметил Крамаров.

В целом, Израиль является одним из пионеров использования БпЛА, как вида вооружения в армии. Возможно, он изменит свою нейтральную позицию по поводу войны России против Украины, начнет сотрудничать с нашей страной в этой области и поделится своими современными технологиями.

Украине также нужно на данном этапе сконцентрироваться на отборе лучших образцов дронов, что разработаны. Также необходимо делать ставку на конкурентных производителей для их дальнейшего развития и получения прибыли. Тогда эти производители часть прибыли будут вкладываться в улучшение своей научно-технической базы.

"Для нас сейчас это приоритетный вопрос. Например, "Шахед" – будто бы примитивное оружие. А вот уже Shahed-238, над разработкой которого почти год работали российские инженеры, превратился в более опасное оружие", – отметил Андрей Крамаров.

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