США имеют рычаг влияния: удаляется ли Иран от России

Соединенные Штаты Америки смягчают санкции в отношении Ирана. Такие действия могут свидетельствовать о желании американской стороны выйти на конструктивный уровень диалога со страной, в то же время это означает определенное отграничение Ирана от России.

Иран заинтересован в открытии своей экономики и хочет возвратиться на рынок энергоносителей. Об этом 24 Каналу рассказал политолог Андрей Вигиринский, добавив, что таков ключевой рычаг влияния США.

Читайте также Уступки и важные гарантии: может ли Иран пойти на договоренность с США против России

Насколько велико влияние Америки

Иран хочет открыть свою экономику для доступа к финансовым ресурсам и инвестициям. Прежде всего, речь идет о возвращении как полноценного игрока на рынок энергоносителей. США выступают "стражами" этого доступа, которого стремится достичь Иран. В то же время, говоря о механизмах давления, средств в США не так уж много, учитывая, что против Ирана введены и санкции ООН.

Против Ирана еще раньше, чем против России, были введены все возможные ограничения, связанные с экспортом ключевых товарных позиций. Хотя Coca-Cola работает на рынке Ирана, как бы это странно ни звучало в нашем понимании санкций,

– заметил политолог.

Андрей Вигиринский предположил, что означает ослабление санкций: смотрите видео

Отмежевается ли Иран от России

Андрей Вигиринский подчеркнул, что отмена санкций может означать сближение США с Ираном и соответственно то, что Иран удаляется от страны-агрессорки. Это обоснованный, закономерный результат. Сегодня стало гораздо меньше разговоров о возможности поставок ракетных вооружений Ираном для России. Однако нельзя исключать и факт строительства завода по производству дронов, который возводят в России по технологиям Ирана.

Вполне возможно, что передача технологий является финальным этапом, до которого Россия и Иран пока дошли в своем военном взаимодействии. А сейчас происходит чуть ли не обратное, когда Россия должна передать Ирану часть вооружения, говорится об истребителях, системах противоракетной и противовоздушной обороны,

– сказал Андрей Вигиринский.

Политолог подчеркнул, что все эти сообщения мы видим только, когда их обнародуют СМИ, многие вещи могут происходить по факту, но о них нам не известно. Однако даже уменьшение негативного информационного фона относительно Ирана создало почву, чтобы говорить об определенных договоренностях между странами.

Со стороны украинской власти я не слышал об изменении позиции по осуждению содействия Ирана в ведении войны против Украины. Но в то же время мы не "подогреваем" это дополнительными аргументами и не создаем препятствия для наших партнеров в стремлении нормализовать отношения с Ираном.

– подытожил политолог.

Как Иран помогает России в войне с Украиной