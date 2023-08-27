Іран зацікавлений у відкритті своєї економіки та хоче повернутися на ринок енергоносіїв. Про це 24 Каналу розповів політолог Андрій Вігірінський, додавши, що таким є ключовий важіль впливу США.

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Наскільки великий вплив Америки

Іран хоче відкрити свою економіку для доступу фінансових ресурсів та інвестицій. Насамперед, мовиться про повернення, як повноцінного гравця, на ринок енергоносіїв. США виступають "вартовими" цього доступу, якого прагне досягти Іран. Водночас, говорячи про механізми тиску, то засобів у США не так уже й багато, зважаючи на те, що проти Ірану введені й санкції ООН.

Проти Ірану ще раніше, ніж проти Росії були запроваджені всі можливі обмеження, пов'язані з експортом ключових товарних позицій. Хоча Coca-Cola працює на ринку Ірану, як би це дивно не звучало у нашому розумінні санкцій,

– зауважив політолог.

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Чи відмежується Іран від Росії

Андрій Вігірінський підкреслив, що скасування санкцій може означати зближення США з Іраном і відповідно те, що Іран віддаляється від країни-агресорки. Це обґрунтований, закономірний результат. Сьогодні стало значно менше розмов про можливість постачання ракетних озброєнь Іраном для Росії. Проте не можна відкидати й факт будівництва заводу з виробництва дронів, який зводять у Росії за технологіями Ірану.

Цілком можливо, що передача технологій є фінальним етапом до якого Росія та Іран поки що дійшли у своїй військовій взаємодії. А зараз відбувається чи не зворотне, коли Росія має передати Ірану частину озброєння, мовиться про винищувачі, системи протиракетної й протиповітряної оборони,

– сказав Андрій Вігірінський.

Політолог наголосив, що всі ці повідомлення ми бачимо лише, коли їх оприлюднюють ЗМІ, багато речей можуть відбуватися за фактом, але про них нам не відомо. Проте, навіть зменшення негативного інформаційного фону щодо Ірану створило підґрунтя, щоб говорити про певні домовленості між країнами.

З боку української влади я не чув про зміну позиції щодо засудження сприяння Ірану у веденні війни проти України. Але водночас ми не "підігріваємо" це додатковими аргументами й не створюємо перешкоди для наших партнерів у прагненні нормалізувати відносини з Іраном,

– підсумував політолог.

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