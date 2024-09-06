Иран уже отправил баллистические ракеты в Россию, – WSJ

Страна-агрессорка уже получила баллистику от Тегерана. На Западе считают, что поставки вооружения от Ирана в Россию продолжатся.

Еще недавно СМИ писали о намерении Ирана поставить России два типа баллистических ракет малой дальности. Отмечалось, что большое количество этих ракет позволит оккупантам использовать собственные "Искандеры" по целям, расположенным на большом расстоянии.

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Иранские снаряды уже в России

Иран отправил в Россию баллистические ракеты малой дальности, которые дадут Москве еще один мощный военный инструмент для использования в войне против Украины. Об этом на условиях анонимности сообщил американский чиновник. "Ракеты уже доставлены", – отметил он.

По словам западных официальных лиц, эта поставка включает в себя пару сотен баллистических ракет малой дальности. Иран имеет разнообразное оружие с радиусом действия примерно до 500 миль.

"Это не конец", – сказал высокопоставленный европейский чиновник, отметив, что ожидается, что Иран продолжит отправлять оружие в Россию.

Совет национальной безопасности не ответил на запрос о комментариях. Нет комментариев от миссии Ирана при ООН в Нью-Йорке или от российского посольства в Вашингтоне.

Журналисты считают, что поставки ракет могут нанести удар по ожиданиям нового правительства Ирана снизить напряженность с Западом. Да, новый президент страны Масуд Пезешкиан заявлял, что надеется улучшить национальную экономику, добившись ослабления санкций со стороны Европы и США.

Напомним, что в марте лидеры "Большой семерки" предупредили, что введут санкции против Ирана, если он осуществит передачу ракет.

Европейцы, вероятно, запретят иранскому флагманскому авиаперевозчику Iran Air совершать полеты в европейские аэропорты, что может существенно повлиять на сохранение торговых связей. Они также намерены нацелиться на ряд иранских предприятий и людей, вовлеченных в передачу ракет, включая транспортные компании.

Отметим, что в СНБО прокомментировали продажу иранских ракет в Россию. Там подчеркнули, что это свидетельствует о нехватке у страны-агрессорки "Искандеров". Кроме того, заявили, что Иран таким образом стремится ответить на помощь Израилю со стороны США,