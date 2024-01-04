Иран может поставить России баллистические ракеты: сможет ли Украина сбивать их

Россия планирует купить у Ирана баллистические ракеты. Но сбивать такое оружие могут только два комплекса ПВО – американский ЗРК Patriot и итальянский ЗРК SAMP/T.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Павел Нарожный, отметив, что стоимость ракет к этим системам достаточно высока. Речь идет о нескольких миллионах долларов за один выстрел. Отметим, что в США убеждены, что стране-агрессору могут передать ракеты малой дальности.

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"Для того, чтобы сбить одну баллистическую ракету, мы стреляем ракетой стоимостью от 15 миллионов долларов и выше. Проблема даже уже не в деньгах", – подчеркнул Нарожный.

Проблема в том, что количество таких ракет на складах относительно небольшая. Количество такого оружия в Украине – государственная тайна. Тем временем The Wall Street Journal писала о том, что есть проблемы с производством ракет для ЗРК.

Помощь от партнеров

После массированного российского обстрела Украины 2 января Великобритания сообщила, что передает украинскому государству 200 ракет. Вероятно, это могут быть ракеты для системы Patriot.

Также о передаче ракет сообщила Япония. Страна заявила, что речь идет о ракетах именно для этого американского ЗРК. Следует отметить, что Япония, чтобы передать это оружие, изменила экспортное законодательство. Ведь поставки таких ракет за границу были запрещены. К слову, это одна из стран, имеющая собственное производство ракет для ЗРК Patriot, которое лицензировали США.

Ничего хорошего нет в том, что Иран, возможно, будет поставлять ракеты. Но более чем уверен, что мы к этому готовы и сможем отбить,

– подчеркнул военный эксперт.

У Ирана несколько модификаций баллистических ракет. Их дальность – до 600 километров. Это означает то, что такое оружие с территории Беларуси, России или временно оккупированного Крыма может поразить почти всю территорию Украины.

Россия может получить баллистику от Ирана