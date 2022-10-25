Почти анекдот: Иран вместе с Украиной хочет расследовать поставки России беспилотников

Иран снова отверг обвинение, которое поставляет России дроны для использования в войне против Украины. В Тегеране говорят, что готовы обсудить этот вопрос на встрече с украинскими представителями.

Иранский министр иностранных дел Хосейн Амир-Абдоллахиан опроверг информацию, что его страна предоставляет России дроны-камикадзе. Он заверил, что Иран якобы не будет помогать России.

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Иран божится, что не будет давать России оружие

Мы не предоставляли и не будем предоставлять России никакого оружия или беспилотников для использования в войне с Украиной,

– заявил глава иранского МИД.

В то же время глава МИД Ирана подтвердил, что у Тегерана "много сотрудничества с Россией, в том числе в области обороны". Он отметил, что в прошлом Иран брал российское оружие и давал россиянам вооружение, "но не во время войны в Украине".

Хосейн Амир-Абдоллахиан сообщил главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю, что Иран готов сформировать совместную исследовательскую группу из иранских и украинских военных экспертов, чтобы расследовать использование иранских дронов в войне в Украине.

При этом он заверил, что Иран отреагирует в случае, если докажут, что Россия использовала иранские дроны против Украины.

Если нам докажут, что иранские беспилотники используются в войне в Украине против людей, мы не должны оставаться безучастными,

– заявил он.

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