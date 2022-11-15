Иран решил приберечь кое-что для себя, – эксперт о поставках дронов в Россию
Российская Федерация активно применяла иранские дроны-камикадзе для атак территории Украины. Вероятно, что у страны-агрессора сейчас осталось мало этих беспилотников.
Об этом 24 каналу сказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. По его мнению, россияне будут пытаться закупить этих дронов как можно больше и будут их использовать.
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Почему Россия прекратила атаковать иранскими дронами
Мусиенко считает, что причина уменьшения атак дронами комплексная. В первую очередь, она заключается в том, что достаточно много этих беспилотников сбили украинские средства противовоздушной обороны. Это подтверждает статистика – их обезврежено более 200.
По разным данным Россия могла получить их около 300. И дальше они договаривались о том, что еще должны поступать. В общем, скажем, контракт мог предусматривать ту цифру, которую озвучивал президент Украины – более 2 тысяч,
– заявил руководитель Центра военно-правовых исследований.
Но, отметил он, говорилось о серии поставок, в течение которых должны поступить эти дроны и суммарно составлять цифру – 2 400. По состоянию на сегодняшний день было использовано около 300. Похоже, что у оккупантов осталось немного иранских дронов. Очевидно, что им нужна еще дополнительная партия беспилотников, чтобы нарастить их в большом количестве.
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Будет ли в дальнейшем поставлять Иран дроны в Россию
Мусиенко отметил, что, во-первых, россияне могут ждать дополнительных поставок из Ирана. А во-вторых, борьба украинцев против этих дронов становится все более эффективной. К тому же Иран сейчас сам активно применяет свои дроны Shahed. В частности, за прошедшие сутки использовал их против Ирака и Курдистана.
То есть, очевидно, что Иран решил приберечь кое-что для себя так же. Но я не думаю, что это существенно повлияет на поставку России именно беспилотников. Они их все же ждут,
– сказал Мусиенко.
По его словам, россияне будут пытаться закупить этих дронов как можно больше и будут их использовать. Потому что у них осталось не так много вариантов. Быстрейшей альтернативой для них стала поддержка Ирана и поставки оттуда дронов.
Военный эксперт отметил, что интересным моментом в этой связи является то, что Иран недавно заявил о создании своей гиперзвуковой ракеты, неуязвимой для средств ПВО. И, если посмотреть на ее чертеж, то она очень напоминает российскую ракету "Кинжал". Это к вопросу о том, какую цену может платить Россия Ирану за эти дроны.
Сотрудничество Ирана с Россией: что известно
- Россия приобрела у Ирана дроны-камикадзе, которыми убивает мирных украинцев и уничтожает нашу инфраструктуру. В МИДе официально назвали Иран соучастником агрессии России.
- США присоединились к другим государствам и осудили Иран за его передачу дронов-камикадзе России. Ими она беспощадно атакует мирные города Украины.
- Кроме того, стало известно, что 6 октября Россия подписала новое соглашение с Ираном. Об этом сообщили 2 высокопоставленных иранских чиновника и 2 иранских дипломата. Следовательно, оккупанты будут получать больше высокоточного оружия.
- Президент Израиля Ицхак Герцог во время своего визита в США показал доказательства того, что Россия атакует Украину беспилотниками, изготовленными именно в Иране.
- Правительство Ирана 5 ноября наконец признало, что поставляло России дроны. Однако это было еще до начала полномасштабной войны.
- 8 ноября секретарь совета безопасности России Николай Патрушев прибыл в Иран. Вероятно, во время визита обсудили продажу баллистических ракет для войны против Украины.
- Представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что это свидетельствует о том, что запасы государства-агрессора заканчиваются. Нехватку собственных ракет нужно чем-то компенсировать, а удовлетворить эту потребность может Иран.