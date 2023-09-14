Спасала жизни бойцов: в больнице Днепра умерла военный медик Ирина Казьмина

14 сентября 2023, 11:59
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Людмила Онищенко

В больнице Днепра остановилось сердце военного медика Ирины Казьминой. Ей было всего 40 лет.

Ирина Казьмина была хирургом и спасала жизни бойцов. Она была старшим лейтенантом медицинской службы.

Важно Был безгранично добрым и храбрым: после тяжелого ранения на фронте скончался воин Евгений Савельев

Что известно о военном медике

40-летняя Ирина попала на военную службу по мобилизации. Она служила в одной из комендатур охраны и обслуживания воздушного командования "Восток". Женщина была хирургом и спасала жизни бойцов.

Ирина родилась в селе Ивановка на Днепропетровщине. С детства она мечтала стать врачом.

Сердце Ирины перестало биться 12 сентября в городской клинической больнице Днепра. 13 сентября ее провели в последний путь.


Как выглядела Ирина Казьмина / фото из соцсетей

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким умершего медика.

Болезненные потери украинцев

  • Напомним, что недавно на войне погиб украинский военный и волонтер Евгений Савельев с позывным "Добрый". Он получил тяжелое ранение на фронте 28 августа. Мужчина скончался 7 сентября.
  • На фронте погиб военный из Одесщины Станислав Янский. Он был воином 15-й бригады оперативного назначения "Кара-Даг". Станислав получил тяжелое ранение на фронте. Врачи в течение двух недель боролись за его жизнь, однако военный скончался 30 июля.
  • Также от ранений в госпитале скончался защитник Украины 23-летний Богдан Михалаки. Он был известным в Измаиле скрипачом и самым молодым спортивным инструктором.
  • В Краматорском районе Донецкой области умер украинский воин Максим Николенко. Мужчину не дождалась жена и две дочери. Бойцу было всего 30 лет.
  • На фронте на Юге Украины погиб украинский защитник Игорь Тригуб, который в прошлом году вместе со своей семьей выехал с временно оккупированной территории. В ряды ВСУ мужчина стал в начале июня этим летом. Герой родом из села Юрьевка Запорожской области. Погиб 32-летний Игорь Тригуб во время выполнения боевого задания.
  • Кроме того, на фронте погиб украинский военный из Львовщины Остап Замасло. Ему навсегда осталось 28 лет.

Автор: Софія Ропан