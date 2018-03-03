Ирина Шейк без макияжа снялась для обложки модного глянца: фото
Супермодель Ирина Шейк уже не впервые предстает перед поклонниками без макияжа и не стесняется этого. На этот раз она пошла на кардинальный шаг и снялась для обложки апрельского выпуска журнала Vogue.
32-летняя звезда, которая в прошлом году впервые стала мамой, опубликовала в сети первую фотографию с фотосета. Автором съемки стал Даниэль Джексон.
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"Без укладки, без мейк-апа – настоящая я",– подписала фото певица.
Возлюбленная голливудского актера Брэдли Купера появилась на обложке в очень естественном весеннем образе: в укороченной белой блузке, которая контрастировала с ее смаглявостью и без всяких причесок, макияжа или яркого маникюра.
Надеемся, со временем мы сможем увидеть больше кадров из фотосета, а пока только смотрим на обложку немецкого издания.