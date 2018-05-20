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Ирина Шейк очаровала милыми снимками прогулки с дочкой

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Ирина Шейк
Ирина Шейк / Getty images

Популярная модель Ирина Шейк несмотря на напряженный рабочий график находит время на семью. Звезда продемонстрировала это в Нью-Йорке, где погуляла с маленькой Леа де Сен.

Волшебные кадры появились в издании The Daily Mail

После закрытия Каннского кинофестиваля, которое состоялось 19 мая, Ирина Шейк упаковала свои роскошные платья и вернулась к привычной жизни в США. Сразу по возвращении домой знаменитая модель использовала свободное время для общения с дочерью.

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Фотографы наткнулись на Ирину Шейк, когда она шла к одному из парков Нью-Йорка. Звезда сменила изысканные платья на обыденные вещи и надела удобные кроссовки. Как оказалось, Ирина Шейк любит носить лосины и спортивные свитшоты. Модель одела очки и отказалась от макияжа. Такой, казалось бы, обычный образ очень подходил знаменитости.

Ірина Шейк

Ирина Шейк с дочкой

Известно, что в марте волшебной Леи де Сен исполнился 1 год. Ирина Шейк не несла ребенка, а везла в брендовой коляске. При уходе за дочерью модель засветила кольцо с изумрудом. Это подтвердило слухи об официальном браке Ирины Шейк с актером Брэдли Купером, который пара отказалась комментировать.

Ирина Шейк с дочкой Леей де Сен

Теги: LifeStyle Мода Дети Ирина Шейк
Источник: 24 Канал
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