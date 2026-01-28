Украина получит от Германии новые IRIS-T: посол сказал, когда они поступят
- Германия передала Украине 9 систем IRIS-T и вскоре ожидается поставка новых комплексов.
- Посол Гайко Томс подчеркнул важность поддержки Украины в сфере противовоздушной обороны, назвав ее критически важной.
Германия уже передала Украине 9 систем противовоздушной обороны IRIS-T. В то же время ожидается поставка новых комплексов в ближайшее время для нужд украинской армии.
Об этом в интервью Общественному рассказал новый посол Германии в Украине Гайко Томс.
Интересно Это комплекс мероприятий, – Костенко объяснил, по какому принципу должен работать антидроновий купол
Что сказал посол о поставках новых систем IRIS-T в Украину?
Мы уже передали на самом деле 9 систем IRIS-T, насколько мне известно, и в ближайшее время ожидается поставка еще новых систем IRIS-T,
– сказал посол.
Немецкий дипломат добавил, что обеспечение противовоздушной обороны является "критически важным" и Германия сейчас является крупнейшим партнером Украины в этой сфере.
Посол напомнил, что в конце 2025 года Германия передала Украине 2 дополнительных комплекса Patriot и продолжает поставлять боеприпасы для систем ПВО.
"Я знаю, что этого все еще недостаточно. Как я уже говорил, я также живу здесь и понимаю, какова ситуация, я знаю реалии. Но мы делаем все, что можем, и прилагаем максимум усилий, чтобы поддержать Украину – как через непосредственную помощь энергетическому сектору, так и через предоставление средств противовоздушной обороны", – резюмировал Томс.
Сможет ли предоставлять Германия ПВО Украине в дальнейшем?
Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Германия достигла предела возможностей в помощи Украине по ПВО. Сейчас страна, по словам немецкого министра, ожидает поставки замены для переданных систем.
В декабре 2025 года стало известно, что Германия передала Украине две системы ПВО Patriot и девятую систему IRIS-T. Тогда Борис Писториус говорил, что в планах Берлина отправить Киеву в 2026 году еще больше вооружения, в частности ракеты AIM-9 Sidewinder.
В то же время военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко отметил в эфире 24 Канала, что Украине необходимо усилить ПВО путем закупки и изготовления дронов-перехватчиков, а также обучением специалистов для работы с системами искусственного интеллекта.