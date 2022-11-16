Путин окончательно скрылся в бункере: людям показывают его видео полугодовой давности
Владимир Путин уже около недели не появлялся на публике. Последний раз российского диктатора видели в день, когда Шойгу заявил о выводе российских войск из Херсона.
Об этом 24 каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман. По его словам, российские пропагандисты, пытаясь создать иллюзию присутствия Путина в информационном пространстве, транслируют по телевидению странные записи.
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Почему на российском ТВ показали странную запись выступления Путина
В частности, 15 ноября на одном из российских каналов показали выступление главы Кремля. Как рассказал Шейтельман, диктатор в своей речи наговорил много странных вещей.
- Сейчас очень важно заняться "расследованием преступлений фашистской Германии".
- На территории России производят раскопки и обнаруживают тела новых жертв немецких фашистов.
- Мариуполь и Мелитополь якобы обратились к главе Кремля с просьбой признать их "Городами воинской славы".
- Российский диктатор присвоил этим городам звание "Городов военной славы" за героическую борьбу во время Второй мировой войны.
"Путин исчез в своем бункере"
Политтехнолог подчеркнул, что эти странные слова от Путина прозвучали в то время, когда в Индонезии проходил саммит G20, а российские войска позорно бегут уже на левом берегу Днепра. Все объясняется довольно просто.
Я убежден, что это была запись от 8 мая этого года. Путина нет, он скрылся в своем бункере. Показывать нечего. Поэтому в России показали старую видеозапись полугодовой давности,
– отметил Шейтельман.
По словам политтехнолога, это видео снимали 8 мая и, вероятно, собирались показать 9-го – в День победы.
"Россияне собирались захватить Мариуполь до 9 мая. Однако у них ничего не получилось, поэтому запись пошла в архив. А сейчас ее оттуда достали", – сказал Шейтельман.
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Более того, после трансляции видеозаписи на сайте президента России появились указы о присвоении Мариуполю и Мелитополю звания "Город воинской славы". Шейтельман предположил, что это было нужно для того, чтобы никто не понял ошибки со старым видео.
Российский диктатор ни с кем не встречается и не дает новых указаний
Как отметил политтехнолог, создается впечатление, что сейчас в России нет централизованного руководства. Шейтельман предположил, что Владимир Путин не появляется не только перед народом, но и не общается даже с ближайшим окружением.
Путина нет. Я уверен, что он ни с кем не встречается. Возможно, разве что с Патрушевым (секретарь Совбеза России – 24 канал). Однако Лавров, Песков и другие люди, выступающие от имени России, выглядят как те, кто не общается с Путиным,
– сказал политтехнолог.
Он добавил, что это хорошо видно по заявлениям российских чиновников. В частности, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил российским СМИ, что Херсон остается "столицей области в составе России" и "других решений не принимали".
У приближенных к Путину нет новых указаний. Они говорят, что услышали давно, и сейчас это повторяют. Но они не могут отвечать на новые вопросы,
– заметил Шейтельман.
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Россия пытается демонстрировать свою силу: кратко
- На фоне саммита "Большой двадцатки" (G20) на Бали россияне 15 ноября совершили массированную атаку территории Украины. Политический эксперт Валерий Клочок предположил, что этой массированной атакой Россия хотела показать всем, что она воюет против всего мира и выигрывает.
- Как сообщили в американском в Институте изучения войны, Министерство обороны России 13 и 14 ноября усилило заявления о своих якобы "территориальных достижениях" в Донецкой области.
- Это сделали для того, чтобы подчеркнуть, что российские войска активизируются именно на этом направлении. Таким образом Кремль пытается показать хоть какие-то успехи в войне.