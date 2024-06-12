Исчезновение 9-летней Валерии в Германии: в районе поисков нашли неидентифицированное тело
Во время поисков 9-летней украинки Валерии в Саксонии в лесу нашли тело. Однако правоохранители все еще проверяют, идет ли речь именно о пропавшей девочке.
Отметим, что Валерия пропала еще 3 июня. Все это время продолжались масштабные поиски, которые вышли даже за пределы Германии. По состоянию на сейчас не установлена личность человека, которую нашли в рамках поиска. Вскрытие также должно уточнить причину смерти.
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В лесу обнаружили тело
В Германии уже более недели продолжаются поиски 9-летней девочки Валерии. Во вторник, 11 июня, в лесу между районом Россвайн в Маличе и районом Дебельн в Гермсдорфе полиция обнаружила тело человека. Территорию оцепили.
Сейчас проверяется, была ли это погибшая девятилетняя девочка из Дебельна, которую ранее разыскивали,
– указали правоохранители.
Сообщается, что в районе, где нашли тело, практически не было поисков. Следователи все же решили исследовать этот район после того, как местные сообщили, что слышали крики о помощи с этого участка леса.
Полиция заявила, что пока не может предоставить дополнительных подробностей. Однако 12 июня в 13:00 по местному времени (14:00 по Киеву) правоохранители собирают пресс-конференцию, чтобы объявить детали расследования.
Что известно об исчезновении девочки
- В немецком городе Дебельн 3 июня по дороге в школу исчезла 9-летняя Валерия родом из Днепропетровщины. Как правило, она пользовалась автобусом, но на этот раз так не сделала. Мать забила тревогу, когда дочь не пришла домой вовремя.
- Известно, что Валерия вместе с семьей переехала в Германию после начала полномасштабного вторжения. Отец Валерии остался в Украине. Сейчас мужчина служит в Вооруженных Силах Украины. Мужчина считает, что его дочь могли похитить, поэтому записал видеообращение, в котором призвал найти мужество вернуть Валерию в семью.
- Мужчина уже получил отпуск с военной службы. Сейчас он находится на Днепропетровщине и пытается получить необходимые документы для поездки в Германию.
- К поисковой операции были привлечены водолазы, специальные собаки, вертолеты и беспилотники. Ребенка разыскивали даже за пределами Германии – в Польше и Чехии. В полиции не исключали, что ребенок может находиться уже за рубежом.