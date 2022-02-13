Ищут безопасный коридор: Мининфраструктуры хочет разблокировать порты в Черном море
Источник:Министерство инфраструктуры Украины
Министерство инфраструктуры Украины работает над тем, чтобы разблокировать черноморские порты. Сейчас определяют морской коридор для безопасного плавания судов.
Министр инфраструктуры отметил, что не собирается допускать любые попытки в блокировании украинской логистики, в частности морем или небом. Россия грубо нарушает нормы международного права.
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"Наша задача – предупреждать риски, защищать критическую инфраструктуру, а также обеспечивать полноценное выполнение торговых обязательств", – отметил Александр Кубраков.
Работы должны завершить до 14 февраля
Известно, что Госгидрография проводит внеплановые промеры глубин. Они уточняют особенности рельефа дна в Черном море, а именно в Северо-западной части. О результатах станет понятно впоследствии.Заметьте! Работы, согласно плану, должны выполнять включительно до 14 февраля 2022 года.
Пока же торговым судам рекомендуют использовать коридор в районе Днестровской банки между западной границей района учений России и юго-восточным краем этой же банки. Опасность плавания на подходах к морским портам Одесского залива остается.
Также судам, направляющимся в порты советуют во время плавания соблюдать изобаты глубин 20 метров, как указано на действующих навигационных картах.
Блокировка Азовского и Черного морей: кратко
- Россия сообщила 9 февраля, что закрыла районы Черного и Азовского морей во время своих учений. Под видом военных учений страна-агрессор ограничивает морской суверенитет Украины, заявили в посольстве США в Украине.
- Через некоторое время в Кремле сообщили, что не будут блокировать акватории Черного и Азовского морей. Эта информация прозвучала во время встречи советников "нормандской четверки".
- В Ассоциации морских портов заявили, что Россия отменила перекрытие Азовского моря. Маршруты в порты Украины стали открытыми, однако некоторые районы и в дальнейшем заблокированы.
- Политологи же считают, что подобные действия государства-оккупанта уже нельзя считать обычным психологическим давлением. Блокировка портов является очевидной агрессией.
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