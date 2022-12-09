Ищут оружие и даже ДРГ: СБУ проводит обыски в соборе УПЦ МП в Борисполе

В Борисполе Киевской области СБУ проводит обыски в УПЦ МП. Правоохранители осматривают территории и помещения для выявления запрещенных предметов.

Таким образом, СБУ продолжает меры безопасности на объектах УПЦ МП. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Кстати СБУ сообщила о подозрении ректору Почаевской духовной семинарии

В Борисполе проверяют УПЦ МП

Как стало известно, правоохранители проводят проверку на территории объекта Свято-Покровского кафедрального собора в Борисполе Киевской области.

Эти мероприятия проводятся:

для предотвращения использования аффилированных с центрами влияния в России религиозных общин в качестве ячейки "русского мира" и защиты населения от провокаций и террористических актов;

проверки данных об использовании помещений УПЦ для укрывательства диверсионно-разведывательных групп, иностранных граждан, хранения оружия и так далее.

При непосредственном участии представителей церкви правоохранители в пределах действующего законодательства:

проводят осмотр территории и помещений с целью выявления запрещенных предметов;

осуществляют проверку лиц на предмет их причастности к противоправной деятельности в ущерб государственному суверенитету Украины.

В своей деятельности СБУ соблюдает принцип беспристрастности к деятельности любой религиозной конфессии и уважает право каждого гражданина на свободу мировоззрения и вероисповедания, как это определено Конституцией Украины.

СБУ проверяет УПЦ МП в Борисполе / фото Служба безопасности Украины

Обыски в УПЦ МП: последние новости