Ищут врагов, – Цимбалюк объяснил так называемую атаку США на выборы в России
Источник:24 канал
В России 17 сентября 2021 года стартовали парламентские выборы. В Кремле уже заявили, что США якобы атакуют ресурс для онлайн-голосования.
Такое мнение в эфире 24 канала высказал собственный корреспондент УНИАН в Москве Роман Цимбалюк. По его мнению, так называемая хакерская атака США является бредом.
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В Москве заявили о "хакерской атаке" США
Журналист считает, что Кремль таким заявлением демонстрирует то, что якобы кто-то не хочет парламентские выборы.
Они ищут на выборах врагов. Кто-то обязательно должен прийти и помешать им создать большинство "Единой России" для так называемого нового парламента.
По словам Цимбалюка, даже если и заявление Москвы соответствует действительности, то вряд ли атака повлияла бы на ход голосования. "Россия сейчас заявляет, что все в порядке. Они опять всех преодолели и снова Путин всех победил", – подытожил корреспондент.
Путин проголосовал онлайн
Цимбалюк также рассказал, что на выборах в Госдуму Владимир Путин впервые проголосовал онлайн. Глава Кремля обычно приходил голосовать на участок вживую.
"Путин скрывается сейчас в "бункере" из-за коронавируса у людей из его окружения", – пояснил медийник.
Что именно заявили в России?
О хакерских атаках сообщила глава Центризбиркома России Элла Памфилова. Чиновница заверила, что на портал федеральной платформы дистанционного электронного голосования "идут серьезные интернет-атаки". Якобы 50% из них – из США, из Германии – 25%, из Кореи – 20%, а из Китая – 5%.
Роман Цимбалюк рассказал о парламентских выборах в России: смотрите видео
Парламентские выборы в России: самое главное
- В России 17 сентября стартовали парламентские выборы. Голосование за депутатов, которые попадут в Госдуму, продлится до 19 сентября. Из-за пандемии коронавируса ввели и онлайн-голосование.
На оккупированных Донецкой и Луганской областях боевики открыли почти 400 пунктов для голосования. Более того, именно жители ОРДЛО с российскими паспортами могут отдать свой голос в интернете.
- Кремль организовал на Донбассе спецавтобусы для голосования в России. В школах аннексированного Крыма из-за выборов оккупанты даже отменили уроки.
- Украина не признает выборы легитимными и призывает мировое сообщество к такой же позиции. Совет нацбезопасности уже наложил санкции на 53 членов территориальных избирательных комиссий на оккупированных территориях, а также на 33 кандидатов в Госдуму.