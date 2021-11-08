Искала "клиентов": на Прикарпатье разоблачили медработницу, подделывавшую данные о вакцинации
Источник:Нацполиция
На Прикарпатье правоохранители разоблачили медработницу, которая вносила ложные данные о вакцинации от COVID-19. Обращались к ней якобы те граждане, которые не желали прививаться.
Разоблачили правоохранители заместительницу директора коммунальной больницы, которая вносила ложные сведения в электронную систему eHealth. По соответствующему факту следователи начали уголовное производство и устанавливают все обстоятельства.
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2500 гривен за фальшивую справку
При проведении следственных действий правоохранители выяснили, что к заместительнице директора одного из лечебных учреждений Ивано-Франковщины обращались граждане, которые не желали вакцинироваться, но хотели получить свидетельство о вакцинации в действии.
Медработница через программу Medics незаконно вносила персональные данные граждан в электронную систему здравоохранения eHealth – как якобы вакцинированных. "Клиентов" медработница находила через знакомых. Стоила "услуга" 2500 гривен.
По месту работы врачи провели обыски
В частности, по месту работы фигурантки уголовного производства во время обысков изъяли:
- компьютерную технику;
- медицинские документы.
Полицейские установили, что в течение октября 2021 года в соответствующей больнице внесли в систему значительное количество лиц из почти всех регионов Украины. Есть достаточные основания полагать, что им вакцинацию не проводили.
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Сейчас решают вопрос сообщения злоумышленницы о подозрении в совершении уголовного преступления.
Фальшивые данные о вакцинации в Украине: последние новости
- В Министерстве внутренних дел заявили, что правоохранителям лишь за одну неделю удалось выявить при 200 поддельных сертификатов вакцинации и тестов на COVID-19.
- По информации правоохранителей, 5 ноября на территории аэропорта "Борисполь" с поддельными сертификатами вакцинации выявили 7 человек. Все они показали фейковые документы.
- Киевская городская прокуратура сообщила о подозрении 6 работникам медлаборатории. Все – занимались подделкой COVID-тестов.