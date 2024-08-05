"Искандер-М" или KN-23: в КМВА сказали, есть ли разрушения в Киеве в результате российской атаки

Оккупанты атаковали Киевскую область поздно вечером 5 августа. Россияне нанесли ракетный удар в направлении Киева и пригорода.

Начальник КГВА Сергей Попко рассказал, что уже известно о последствиях атаки агрессора на столицу. Есть ли разрушения и пострадавшие, передает 24 Канал.

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Какие последствия атаки на Киев

оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме

Около 23:00 враг нанес ракетный удар в направлении Киева и пригорода. В КГВА сообщили, что, по предварительной информации, агрессор применил баллистическое вооружение вроде "Искандер-М" или KN-23.

В столице и в окрестностях города работали силы и средства противовоздушной обороны.

По предварительным данным, зафиксировано поражение вражеских ракет (точную модификацию вооружения и количество обнародуют в отчетах Воздушные силы). По состоянию на эту минуту в Киеве не зафиксировано разрушений, информации о пострадавших не поступало,

– сообщил Сергей Попко в 23:48.

Добавил, что данные оперативной сводки обновляются и уточняются. Также начальник КГВА призвал не игнорировать сигналы воздушной тревоги и всегда направляться в укрытия.