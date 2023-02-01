Блеф или реальная угроза: военный обозреватель предположил, может ли Беларусь применить "Искандеры"

Белоруссия ведет активное сотрудничество с Россией в военном аспекте. В местном минобороны похвастались фото и видео, как военные начали самостоятельное обслуживание оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер", приобретенного в России.

Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Он убежден, что Россия в этом вопросе оказывает давление на Беларусь.

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В министерстве обороны Беларуси сообщили, что военные начали эксплуатацию ОТРК "Искандер". В частности, речь идет об обучении и практической подготовке на полигонах.

Вероятность применения "Искандеров"

Мусиенко отметил, что ранее Россия заставила Беларусь заключить соглашение и профинансировать размещение ракетных комплексов "Искандер" и С-400. Эксперт сообщил, что Белоруссия хотела больше сосредоточиться на сотрудничестве с Китаем, но Владимир Путин продиктовал свои условия Александру Лукашенко в этом вопросе.

Возможно ли их использование самостоятельно без указания Кремля я очень сомневаюсь. Если они и будут использованы, то только из-за давления России, из-за давления Путина на Лукашенко,

– резюмировал эксперт.

Мусиенко о белорусском ОТРК "Искандер": смотреть видео

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