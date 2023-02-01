Про це 24 Каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Він переконаний, що Росія в цьому питанні тисне на Білорусь.

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У міністерстві оборони Білорусі повідомили, що військові почали експлуатацію ОТРК "Іскандер". Зокрема мовиться про навчання і практичну підготовку на полігонах.

Ймовірність застосування "Іскандерів"

Мусієнко зауважив, що раніше Росія змусила Білорусь укласти угоду та профінансувати розміщення там ракетних комплексів "Іскандер" і С-400. Експерт повідомив, що Білорусь хотіла більше зосередитися на співпраці з Китаєм, але Владімір Путін продиктував свої умови Алєксандру Лукашенку в цьому питанні.