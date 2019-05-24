Искать ветер в поле: как работают "черные" нотариусы и почему их почти невозможно найти

Вы много слышали о "черных" регистраторах и "черных" нотариусах, но, видимо, никогда не видели их собственными глазами. С сегодняшнего дня это изменится, ведь журналистам программы "ЦРУ" удалось найти и пообщаться с настоящей "черной" регистраторшей, которая работает под крылом Министерства юстиции.

Итак, Татьяна Владимировна Дышлевая работает частным нотариусом с чрезвычайными полномочиями. Что бы она ни сделала, ей за это ничего не будет.

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О Дышлевой впервые заговорили после скандальной истории, когда она пошла против Министерства здравоохранения. Напомним, пол года назад Татьяна Дышлевая фактически самовольно изменила ректора Одесского медицинского университета Валерия Запорожана. И этот поступок остался бы незамеченным, если бы не современные электронные реестры, которые фиксируют все операции.

Благодаря им всегда можно увидеть, какой именно нотариус или регистратор внес изменения. Правда, найти таких людей не легко, ведь оказывается, что в реальном мире их офисов не существует.



Бывший ректор Одесского медицинского университета Валерий Запорожан

Возвращаясь к истории с медуниверситетом стоит объяснить, что бывшего ректора уволило именно Министерство здравоохранения. И оно же назначило нового исполняющего обязанности – им стала Владлена Дубинина. Однако, в государственном реестре руководителем вписали совсем другого человека – Юрия Сухина. Его называют человеком Запорожана.



Экс-нардеп Юрий Сухин

Именно поэтому уволенный ректор смог захватить ректорат, ведь там действует правило: кто в реестре, то и главный. Волонтер и общественный деятель Ирина Потоцкая объяснила, что Сухин оказался в реестре при содействии Дышлевой.

По нашей информации, Дышлевая имела полное понимание ситуации, в которую она была вовлечена. Также она понимала, что ее действия незаконны. И я думаю, что у нее была очень высокая мотивация для ее работы. Прежде всего финансовая,

– сообщила Ирина Потоцкая.

Стоит отметить, что назначить исполняющего обязанности ректора может только Министерство, но юристы ректора-изгнанника изобрели новую форму назначения – решением ученого совета. И вот здесь начинается роль нотариуса. Внести в реестр исполняющего обязанности ректора без приказа МЗ было невозможно! Однако Дышлевая смогла сделать руководителем Сухина.



Татьяна Дышлевая

Что известно о прошлом Дышлевой?

Татьяна Дышлевая была частным нотариусом. Ранее работала регистраторшей в Киевском областном территориальном управлении юстиции. Потом решила открыть нотариальную контору в Броварах. Но вдруг в 2018 году Татьяна Дышлевая переехала в Одессу и открыла контору в одном из местных домов.

Однако эта контора работает очень странно: на фасаде дома нет вывески, а в официальном списке нотариусов, зарегистрированных в Одесском управлении юстиции, она не указана.

Как журналисты нашли "черного" нотариуса и какие еще скандальные дела она помогла решить – смотрите в выпуске.