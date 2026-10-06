Искусственный интеллект, малые ракеты и удары по аэродромам: как Украина срывает зимний план Путина

Россия усиливает военное и информационное давление на Украину, пытаясь к концу 2026 года заставить Киев к выгодным для Кремля переговорам. В то же время Украина переходит к более превентивной тактике – наносит удары по российской логистике, авиации и военной инфраструктуре, а также создает новую многоуровневую систему ПВО.

Россия усиливает военное и информационное давление на Украину, пытаясь к концу 2026 года принудить Киев к выгодным для Кремля переговорам. В то же время Украина переходит к более превентивной тактике – наносит удары по российской логистике, авиации и военной инфраструктуре, а также создает новую многоуровневую систему ПВО.

Военный эксперт и полковник запаса Роман Свитан в интервью 24 Каналу рассказал, зачем Кремль проводит масштабные учения "Центр-2026", как удары по российским объектам могут повлиять на дальнейший ход войны и как будет работать новая "триада" украинской ПВО. Также он объяснил, что стоит за протестами в Москве и почему Россия может готовиться к новой эскалации не только против Украины, но и в Европе.

Дедлайн Кремля и информационное давление

У российского военно-политического руководства есть четкий дедлайн – принудить Украину к капитуляции или к выгодным для России переговорам до декабря 2026 года. Именно этим объясняется усиление ударов по украинскому тылу и подготовка к серьезным атакам с применением баллистики.

По словам Романа Свитана, показательные военные учения "Центр-2026", в которых задействовано около 47 тысяч военнослужащих, являются частью информационно-психологического давления на украинское и европейское общество. Эти 47 тысяч – это стратегические резервы, которые Россия накапливала в течение полугода. Однако, учитывая ежедневные потери оккупантов на уровне 1,5–2 тысяч человек, этих резервов хватит ненадолго.

Путин осознает, что после этой зимы у него не останется механизмов для давления на Украину, поэтому сейчас Кремль использует все имеющиеся ресурсы, включая откровенный шантаж.

Сможет ли Кремль заставить Украину пойти на мир: смотрите видео

Превентивные удары по российской логистике и авиации

Чтобы сорвать планы врага, Вооруженные Силы Украины начали действовать на опережение, нанося системные удары по ключевым объектам на территории России. Одним из важнейших достижений стало поражение военного аэродрома Ханска в Адыгее. Эта база использовалась для прикрытия Северного Кавказа и поддержки наступающих российских войск.

Уничтожение там истребителей Су-35 и бомбардировщиков Су-34, а также радиотехнического оборудования и складов горюче-смазочных материалов фактически вывело аэродром из общей системы ПВО россиян. Это создает для украинских сил определенное "окно возможностей" и безопасный коридор для дальнейших операций на этом направлении.

Кроме того, успешные удары по нефтеперерабатывающей инфраструктуре, в частности по ЛПДС "Самара" (начало нефтепровода "Дружба"), и радиозаводу в Калуге, производящему детали для " ракет Х-101 ", наносят существенный удар по экономике и военно-промышленному комплексу России. Уничтожение резервуаров объемом 50 тысяч наносит ущерб на миллионы долларов, а их восстановление займет годы.

Новая триада украинской ПВО

Наиболее революционным изменением в защите украинского неба становится формирование новой многоуровневой системы противовоздушной обороны. Роман Свитан выделяет три ключевых элемента этой "триады", способной нивелировать угрозу со стороны российских реактивных дронов и даже управляемых УАБ.

Первый элемент – это малые зенитные ракеты. Их производство уже запущено, и они относительно дешевы (несколько тысяч долларов за единицу), но способны уничтожать любые воздушные цели в любых погодных условиях благодаря радиолокационному наведению.

– это малые зенитные ракеты. Их производство уже запущено, и они относительно дешевы (несколько тысяч долларов за единицу), но способны уничтожать любые воздушные цели в любых погодных условиях благодаря радиолокационному наведению. Второй элемент – пулеметные турели с искусственным интеллектом. Использование машинного зрения и алгоритмов позволяет мгновенно рассчитывать угол опережения для стрельбы, устраняя человеческий фактор.

пулеметные турели с искусственным интеллектом. Использование машинного зрения и алгоритмов позволяет мгновенно рассчитывать угол опережения для стрельбы, устраняя человеческий фактор. Третий элемент – дроны-перехватчики.

Комбинация этих трех средств, вероятно, позволит создать плотную фронтальную систему ПВО малой дальности, которая практически на 100% защитит тылы от российских беспилотников.

Внутренняя дестабилизация и "подарки" для Путина

Помимо внешнего давления, в России наблюдаются признаки внутренней политической турбулентности. " Митинги представителей КПРФ " с лозунгами "долой царя" накануне дня рождения Путина не является случайностью.

Свитан предполагает, что это может быть проявлением борьбы между так называемыми "башнями Кремля" и различными силовыми структурами. Мягкая реакция полиции на эти протесты выглядит как своеобразное приглашение к дальнейшему расшатыванию ситуации. Это свидетельствует о том, что часть российских элит недовольна политикой диктатора и готова использовать контролируемые протесты для демонстрации своих намерений.

На этом фоне украинские спецслужбы и Вооруженные Силы также готовят свои "подарки" – массированные удары дальнобойными средствами поражения по российским военным объектам. Накопление украинских беспилотников в течение последней недели указывает на подготовку к масштабной операции, которая должна стать болезненным ответом на российский террор.

Проблема баллистики и европейский фронт

Несмотря на успехи в борьбе с дронами, баллистические ракеты остаются серьезным вызовом. Системы Patriot способны прикрыть лишь небольшую часть территории Украины. По словам эксперта, единственным эффективным ответом на баллистические ракеты является собственное баллистическое оружие и ответные удары по территории врага.

К слову. Владимир Зеленский подтвердил первое применение в боевых условиях отечественной тактической ракеты FP-7 и анонсировал начало ее массового выпуска. Президент поблагодарил украинских военных за эффективность новой разработки компании Fire Point.

Надежды также возлагаются на украинский проект "Гром-2" и британские разработки гиперзвуковых ракет, которые могут поступить на вооружение уже в начале следующего года. В то же время агрессивные планы Кремля не ограничиваются Украиной.

Россия рассматривает возможность эскалации конфликта со странами Европы, в частности в регионе Балтийского моря. Европейские страны, такие как Германия, Франция, Великобритания и страны Балтии, уже активно готовятся к возможному столкновению. Одним из вариантов сдерживания российской агрессии в Европе может стать уничтожение остатков российского Балтийского флота силами украинских спецслужб при поддержке западных партнеров.