Путин не хочет конкуренции: какую выгоду может получить Россия от убийства лидера ХАМАС

Главаря группировки ХАМАС Исмаила Ханию ликвидировали в Тегеране. В ответ Иран пообещал нанести удар по Израилю и поднял "красный флаг мести", который означает войну и кровопролитие.

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко рассказал 24 Каналу, что в убийстве Хании надо понять несколько важных элементов. Первый заключается в том, что новый президент Ирана Масуд Пезешкиан был более умеренным по отношению к Западу.

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Кому выгодно убийство Хании

Конечно, в Иране нет никого, кто бы дружно относился к Соединенным Штатам или к Израилю. Тем не менее Масуд Пезешкиан вел себя умеренно, начал собирать команду и, возможно, даже хотел наладить отношения с Западом.

Есть две версии убийства. Первая, что Израиль ликвидацией главы ХАМАС решил вопрос ответственности за нападение 7 октября. Это отдаляет Иран от Запада и их переговоров. Но укрепляет позиции премьера Израиля Беньямина Нетаньяху,

– рассказал Александр Мусиенко.

Вторая версия говорит о том, что есть много радикально настроенных иранцев, которые не хотели идти на примирение с Западом. Поэтому могли решиться на убийство. Более того, они поддерживают Россию и хотят развивать отношения именно со страной-агрессором.

Теперь Ирану будет сложнее поворачиваться в сторону Запада и этого не хотят внутри страны. Понятно, что выгоду из этой ситуации будут иметь те, кто не хотел заключения "ядерной сделки" между Ираном и Западом. Это мог быть Израиль, который не верил, что страна придерживается своих обязательств, а также Россия.

Так называемую "ядерную сделку" заключили в 2015 году между Ираном и США, Францией, Германией, Великобританией, Китаем и Россией. Она предусматривала отказ Ирана от создания ядерного оружия взамен на снятие санкций. В 2018 году, по инициативе тогдашнего президента Дональда Трампа, США вышли из соглашения.

"Снятие санкций будет означать для Ирана добычу нефти, газа. С этими продуктами страна будет выходить на рынок и конкурировать с россиянами. Понятно, что Россия этого не хочет, потому что это будет означать снижение цен", – подчеркнул Мусиенко.

Ранее в Белом доме сообщили, что знают об убийстве Хании, но других комментариев не предоставили. В Израиле от каких-либо заявлений по этому поводу воздержались.