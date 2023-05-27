У добровольцев на Белгородщине заметили оружие США: в ГУР рассказали, откуда оно у них взялось

В ходе рейда в Белгородскую область появилась информация, что Русский добровольческий корпус использовал американское оружие. Однако это не совсем так.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Черняк пояснил, что российские добровольческие формирования не получали от Украины оружия, в частности того, которое нам передали партнеры. Вооружение, которое они применяли при рейде в Белгородской области, фактически трофейное.

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Какое оружие использовать российские добровольцы

Международные партнеры предоставляют Украине вооружение с условием, что его не будут использовать для атак по территории России, и применяют его исключительно подразделения регулярных украинских войск. Андрей Черняк подчеркнул, что партнеры осуществляют контроль за использованием своего оружия.

Такие проверки, такой контроль осуществляют и представители стран, которые предоставляли оружие. Ни одна единица оружия, предоставленная американскими партнерами, не была передана Русскому добровольческому корпусу,

– подчеркнул Черняк.

Представитель ГУР МО объяснил, что техника и оружие, которое использовали российские добровольцы, были захвачены у оккупантов, которые в результате боев под Бахмутом или на других направлениях получили его. То есть, россияне захватили технику, а добровольцы отбили ее.

Рейд российских добровольцев в Белгородскую область