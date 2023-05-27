У добровольцев на Белгородщине заметили оружие США: в ГУР рассказали, откуда оно у них взялось
Источник:"Радио Свобода"
В ходе рейда в Белгородскую область появилась информация, что Русский добровольческий корпус использовал американское оружие. Однако это не совсем так.
Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Черняк пояснил, что российские добровольческие формирования не получали от Украины оружия, в частности того, которое нам передали партнеры. Вооружение, которое они применяли при рейде в Белгородской области, фактически трофейное.
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Какое оружие использовать российские добровольцы
Международные партнеры предоставляют Украине вооружение с условием, что его не будут использовать для атак по территории России, и применяют его исключительно подразделения регулярных украинских войск. Андрей Черняк подчеркнул, что партнеры осуществляют контроль за использованием своего оружия.
Такие проверки, такой контроль осуществляют и представители стран, которые предоставляли оружие. Ни одна единица оружия, предоставленная американскими партнерами, не была передана Русскому добровольческому корпусу,
– подчеркнул Черняк.
Представитель ГУР МО объяснил, что техника и оружие, которое использовали российские добровольцы, были захвачены у оккупантов, которые в результате боев под Бахмутом или на других направлениях получили его. То есть, россияне захватили технику, а добровольцы отбили ее.
Рейд российских добровольцев в Белгородскую область
- 22 мая Русский добровольческий корпус и легион "Свобода России" показал кадры возле табличек в населённых пунктах Белгородской и Брянской области. Впоследствии они сообщили, что "освободили" Козинку, Гору-Подол и продвинулись в Грайворон.
- Российские добровольцы рассказали, что за несколько дней рейда успели продвинуться на 42 квадратных километра. Пока неизвестно, сколько именно людей участвовали в операции.
- В РДК и "Свободе России" заявили, что во время рейда потеряли двух бойцов. Еще 10 военных ранены. В то же время, за время проведения операции добровольцам удалось взять пленных и "затрофеить" немало техники.
- Между тем спикер ГУР Минобороны Андрей Юсов заявил, что РДК проводил операцию на территории Белгородщины для того, чтобы создать "полосу безопасности". В то же время, Украина к действиям российских добровольцев непричастна, хотя и наблюдает за ними с вниманием и интересом.
- По состоянию на 26 мая в ГУР МО сообщили, что российские добровольцы остаются на территории Белгородской области и операция еще не завершена.