Офицер бригады "Рубеж" НГУ Владимир Черняк отметил в разговоре с 24 Каналом, готовились ли украинские военные к использованию дронов во время сильных морозов. Он объяснил, как низкие температуры влияют на работу БПЛА.

Какие сложности применения дронов при низкой температуре?

Черняк отметил, что украинские военные с 2022 года постоянно готовились к тому, как будут применять дроны во время суровой зимы. В частности, выясняли, как долго будет держаться батарея, или как на движение дрона будут влиять перепады влажности или обледенение лопастей.

Когда поднимаешь дрон, то надо учитывать, что на высоте 100 – 200 метров температура ниже. Если на земле температура -5 °C или даже +1°C, то выше будет -10°C, и это существенная разница,

– пояснил офицер бригады "Рубеж".

Однако противник применяет дроны очень неэффективно, поскольку большинство из них просто падает из-за, например, отключения батареи. Поэтому сильный мороз, по его словам, не лучшие условия для применения БпЛА различного типа.

К слову. Как рассказал начальник разведки зенитно-ракетного артдивизиона бригады "Рубеж" Даниил Борисенко, сильные морозы ощутимо влияют на работу техники, дронов. В частности, аккумуляторы беспилотников быстрее разряжаются в мороз, поэтому дроны не могут находиться в воздухе столько времени, сколько нужно. Кроме того, БПЛА трудно поднимать вес, необходимо их достаточно прогревать перед использованием.

Однако противник не стал меньше использовать беспилотники, когда температура воздуха значительно снизилась. Но при этом уменьшилась эффективность их применения.

Однако стоит понимать, что мороз – это основная проблема, потому что влажность сейчас позволяет дронам нормально летать. Если исключить фактор холода, то ничего не вызывает механических проблем в работе типа, например, обледенения. Поскольку влажность сохраняется одинаковой как снизу, так и сверху. Поэтому таких проблем, которые были в прошлом году – именно с обмерзанием во время подъема БПЛА, – сегодня нет,

– подчеркнул Владимир Черняк.

Разведывательные дроны должны использовать 24/7, потому что у украинских сил нет другого выбора. Нужно круглосуточно следить за ситуацией на поле боя, чтобы, по его словам, не допустить незаметного продвижения противника к нашим позициям.

Поэтому бригада "Рубеж" и Силы обороны Украины, как отметил офицер, делают все для того, чтобы БПЛА составляющая не теряла актуальности в любую погоду. Ведь для нас это жизненно необходимо и более критически важно, чем для россиян.

Что известно об использовании россиянами дронов?