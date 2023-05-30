Используют ландшафт местности: для каких целей лучше всего подходят ракеты Storm Shadow
Украина получила от Великобритании неизвестное количество ракет Storm Shadow и уже успешно применяет их против военных целей врага. Эта ракета лучше всего подходит для поражения целей, спрятанных в рельефе.
Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, специалист по противовоздушной обороне Андрей Крамаров. По его словам, ракета очень хорошо использует всевозможные неровности в ландшафте.
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Чем сложнее рельеф, тем лучше для Storm Shadow
Он рассказал, что ракета программируется на определенный маршрут на земле перед вылетом. После этого она совершает полет с возможностью корректировки в воздухе. Она имеет постоянную спутниковую связь с центром управления на земле, а также использует ряд других систем наведения, помогающих избегать враждебных систем противовоздушной обороны.
Например, система TERPROM позволяет избегать систем ПВО врага: она в полете получает данные радиолокационного излучения радаров, что позволяет маневрировать и обходить системы ПВО,
– рассказал Крамаров.
Андрей Крамаров о применении ракет Storm Shadow
Военный эксперт отметил, что для такой цели как Крымский мост ракета Storm Shadow не сможет показать 100% эффективность. Дело в том, что маршрут к мосту проходит через ровную поверхность Азовского моря.
В то же время, для удара по военным объектам в Севастополе, она подойдет лучше всего. Город окружен Крымскими горами и разнообразными неровностями рельефа, которые Storm Shadow хорошо использует для избежание систем ПВО врага.
Что известно о ракетах Storm Shadow
- В начале мая Великобритания официально сообщила, что ВСУ получили крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow. По разным данным, они имеют дальность от 250 до 500 км.
- Министр обороны Алексей Резников заявил, что ракеты продемонстрировали 100% эффективность в поражении враждебных целей.
- Россия уже неоднократно сообщала об уничтожении этих ракет. В Британии такие заявления ставят под вопрос, говоря, что это может быть частью информационной войны.