По ним ведется артиллерийский огонь: на какие задачи мобилизуют людей из Донбасса и Луганской области
Оккупанты продолжают использовать мужчин с Донецкой и Луганской областей в войне против Украины. Их мобилизуют насильно.
Очевидно, что мотивация этих военных довольно низкая, особенно ввиду уровня потерь и обеспечения. Об этом 24 каналу рассказал журналист "Донбасс. Реалии" Александр Демченко.
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Отправляют под артобстрелы
По словам журналиста, мобилизованные из Донецкой и Луганской областей россияне используют как грубую рабочую силу – они готовят позиции для россиян. Так их незащищенными отправляют на неподготовленные позиции, где по ним ведется артиллерийский огонь со стороны ВСУ. Их задача – подготовить плацдарм для российских убийц.
Один из мобилизованных рассказал, что они даже не видят украинских войск. Их отправляют на какие-то опасные участки фронта, чтобы они там выкопали окопы и блиндажи, подготовили позиции, чтобы туда зашли российские войска.
– сказал Демченко.
Мобилизация в Донецкой и Луганской областях: последние новости
- В Донецкой области оккупанты продолжают принудительную мобилизацию. В оккупированных городах на Востоке вооруженные люди хватают всех мужчин – даже тех, у кого есть документы о непригодности к службе или бронь. Цель россиян – привлечь в армию 15 тысяч человек.
- Мобилизированные луганчане не хотят воевать за своих "побратимов" из оккупированной Донбасса. У россии возникли проблемы с наступлением.
- В Донецке российские оккупанты нашли "новый источник" восполнения потерь в живой силе. Недавно в местные больницы города начали приходить представители российской армии и силой "выписывать" больных.
- В течение сентября в Мариуполе и близлежащих районах следует ожидать мобилизации. оккупанты хотят отправлять "на мясо" местных жителей.
- По мнению советника главы Мариуполя Петра Андрющенко, захватчики запретят выезд мужчинам призывного возраста как на территорию Украины, так и в россию. Именно так раньше поступали в Донецке.
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