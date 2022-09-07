По ним ведется артиллерийский огонь: на какие задачи мобилизуют людей из Донбасса и Луганской области

Оккупанты продолжают использовать мужчин с Донецкой и Луганской областей в войне против Украины. Их мобилизуют насильно.

Очевидно, что мотивация этих военных довольно низкая, особенно ввиду уровня потерь и обеспечения. Об этом 24 каналу рассказал журналист "Донбасс. Реалии" Александр Демченко.

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Отправляют под артобстрелы

По словам журналиста, мобилизованные из Донецкой и Луганской областей россияне используют как грубую рабочую силу – они готовят позиции для россиян. Так их незащищенными отправляют на неподготовленные позиции, где по ним ведется артиллерийский огонь со стороны ВСУ. Их задача – подготовить плацдарм для российских убийц.

Один из мобилизованных рассказал, что они даже не видят украинских войск. Их отправляют на какие-то опасные участки фронта, чтобы они там выкопали окопы и блиндажи, подготовили позиции, чтобы туда зашли российские войска.

– сказал Демченко.

Мобилизация в Донецкой и Луганской областях: последние новости

В Донецкой области оккупанты продолжают принудительную мобилизацию. В оккупированных городах на Востоке вооруженные люди хватают всех мужчин – даже тех, у кого есть документы о непригодности к службе или бронь. Цель россиян – привлечь в армию 15 тысяч человек.

Мобилизированные луганчане не хотят воевать за своих "побратимов" из оккупированной Донбасса. У россии возникли проблемы с наступлением.

В Донецке российские оккупанты нашли "новый источник" восполнения потерь в живой силе. Недавно в местные больницы города начали приходить представители российской армии и силой "выписывать" больных.

В течение сентября в Мариуполе и близлежащих районах следует ожидать мобилизации. оккупанты хотят отправлять "на мясо" местных жителей.

По мнению советника главы Мариуполя Петра Андрющенко, захватчики запретят выезд мужчинам призывного возраста как на территорию Украины, так и в россию. Именно так раньше поступали в Донецке.

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