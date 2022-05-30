Испугались "Гарпунов" и нацелились на юг Одесщины: россияне устанавливают ПВО на Змеином

Российские захватчики опасаются, что Украина поразит их корабли в Черном море, поэтому устанавливают ПВО на острове Змеиный. Также оккупанты пытаются обустроить позиции для атаки, чтобы добраться до юга Одесщины.

В России напуганы из-за ракет "Гарпун"

Начальник пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщила, что россияне укрепляют позиции и устанавливают системы противовоздушной обороны на острове Змеиный.

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Она рассказала, что вооруженные силы России на фоне новых поставок оружия на Украину готовятся защищать свои корабли от поражений. В частности, кафиры опасаются "Гарпунов".

Также, по ее словам, захватчики планируют добраться до юга Одесщины. Поэтому войска агрессора обустраивают атакующие позиции.

Сейчас враг пытается там укрепиться и осознает, что мы получаем новое оборудование и вооружение для уничтожения дальних морских целей. Они устанавливают там системы ПВО, которыми будут пытаться оградить свои корабли от поражений нашими "Гарпунами". Поэтому они также пытаются обустроить и атакующие позиции. Из Змеиного им будет лучше добраться до юга Одесщины,

– сообщила Наталья Гуменюк.

По информации сил обороны юга Украины, на острове находится военная техника.

Что известно о ракетах "Гарпун"

Швейцарский блоггер Tim Ehrhart опубликовал спутниковые снимки Змеиного , на котором можно заметить 15 транспортных средств. Также у острова много маленьких лодок.

В конце мая Дания официально передала Украине противокорабельные ракеты Harpoon. Эти ракеты помогут Украине защитить свое убережение.

Также такие ракеты Украина получает от Великобритании и Нидерландов. Украина сможет запускать Гарпуны только с берега, что позволит взять под контроль все украинское побережье.

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"Гарпун" и украинская противокорабельная ракета "Нептун" снизят эффективность российского флота и позволят минимизировать риск высадки враждебного десанта.

Бои за остров Змеиный

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