Испугались "Гарпунов" и нацелились на юг Одесщины: россияне устанавливают ПВО на Змеином
Источник:Общественное
Российские захватчики опасаются, что Украина поразит их корабли в Черном море, поэтому устанавливают ПВО на острове Змеиный. Также оккупанты пытаются обустроить позиции для атаки, чтобы добраться до юга Одесщины.
В России напуганы из-за ракет "Гарпун"
Начальник пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщила, что россияне укрепляют позиции и устанавливают системы противовоздушной обороны на острове Змеиный.
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Она рассказала, что вооруженные силы России на фоне новых поставок оружия на Украину готовятся защищать свои корабли от поражений. В частности, кафиры опасаются "Гарпунов".
Также, по ее словам, захватчики планируют добраться до юга Одесщины. Поэтому войска агрессора обустраивают атакующие позиции.
Сейчас враг пытается там укрепиться и осознает, что мы получаем новое оборудование и вооружение для уничтожения дальних морских целей. Они устанавливают там системы ПВО, которыми будут пытаться оградить свои корабли от поражений нашими "Гарпунами". Поэтому они также пытаются обустроить и атакующие позиции. Из Змеиного им будет лучше добраться до юга Одесщины,
– сообщила Наталья Гуменюк.
По информации сил обороны юга Украины, на острове находится военная техника.Заметим. Швейцарский блоггер Tim Ehrhart опубликовал спутниковые снимки Змеиного , на котором можно заметить 15 транспортных средств. Также у острова много маленьких лодок.
Что известно о ракетах "Гарпун"
В конце мая Дания официально передала Украине противокорабельные ракеты Harpoon. Эти ракеты помогут Украине защитить свое убережение.
Также такие ракеты Украина получает от Великобритании и Нидерландов. Украина сможет запускать Гарпуны только с берега, что позволит взять под контроль все украинское побережье.
Украина получает противокорабельные ракеты Harpoon: Минобороны показало их работу
"Гарпун" и украинская противокорабельная ракета "Нептун" снизят эффективность российского флота и позволят минимизировать риск высадки враждебного десанта.
Бои за остров Змеиный
- Глава украинской разведки Кирилл Буданов пояснил, что остров Змеиный является стратегически важным для России , ведь дает контролировать все торговые пути на территории Украины. Кроме того, контроль Змеиного упрощает высадку морского десанта захватчиков.
- По данным Генштаба ВСУ, россияне наращивают свои силы на Змеином, в том числе устанавливают разные средства ПВО . В Минобороны сообщили, что российские кафиры перебросили на остров комплексы противовоздушной обороны "Панцирь" и "Тор-М2".
- В Одесской ОВА сообщили, что локальные бои у Змеиного перерастают в битву .
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