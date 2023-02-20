Действительно исторической станет завтрашняя речь Байдена, – Климкин

Президент США Джозеф Байден 20 февраля неожиданно посетил Киев, где встретился с украинским лидером Владимиром Зеленским. Несмотря на всю историческую значимость этого визита, на этом поездка Байдена в Европу не завершается.

Важных новостей следует ожидать и от выступления Джо Байдена в Польше, которое состоится уже завтра, 21 февраля. Об этом в эфире 24 Канала заявил министр иностранных дел Украины (в 2014 – 2019 годах) Павел Климкин.

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Цель и результаты визита Байдена

В Киеве американский президент объявил о предоставлении Украине нового пакета помощи почти на 500 миллионов долларов. К сожалению, он не содержал новых пакетов вооружения, а преимущественно снаряды к тем, которые уже получает Украина.

Однако украинский дипломат считает, что не стоит сравнивать цифры пакетов помощи. Мол, это не игра в арифметику, а основные сюрпризы еще впереди.

По-моему, визит Байдена символичен, ведь это и идеально выбранное время – накануне годовщины вторжения. Завтра будет Путин говорить со своим посланием. То есть все сошлось,

– подчеркивает Павел Климкин.

По его словам, Джо Байден своим визитом преследовал цель показать свое лидерство как президента США. Это также означает, что Соединенные Штаты остаются нашим ключевым союзником и партнером.

"На переговорах, безусловно, говорилось о дальнейшей стратегии. Я думаю, говорилось и о новых видах оружия, но и о том, что нам критически нужно – боекомплект, артиллерия и многие другие вещи", – объясняет эксглава МИД.

По его мнению, приезд президента США означает и то, что никаких ограничений в поставке новых видов оружия или расширении "старых" не будет и не может быть.

Павел Климкин об историческом визите Джо Байдена: смотрите видео

Собеседник также напомнил, что госсекретарь США Энтони Блинкен официально назвал действия России "преступлениями против человечности". То есть российские власти признали преступниками.

Теперь Байден приезжает в Киев. Завтра Байден будет произносить речь. Я думаю, что эта речь будет исторической. Так же, как когда-то Рональд Рейган говорил: "Господин Горбачев, разрушьте эту стену",

– заявил Павел Климкин.

Так что прямо сейчас меняется история. И дальше следует ждать следующих пакетов военной помощи, ведь это целая стратегия, а не отдельные шаги.

Визит Джо Байдена в Украину.