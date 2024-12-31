Исторический удар: в Черном море дроны Magura V5 уничтожили вертолет Ми-8 в Черном море
Впервые в мире морской дрон поразил воздушную цель. Украинские Magura V5 "отминусовали" российский вертолет.
Украинский морской дрон Magura V5 продолжает творить чудеса. Сначала он стал первым в мире беспилотником, потопившим военный корабль врага, передает 24 Канал со ссылкой на ГУР.
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Дроны ГУР творят историю
А теперь стало известно о еще одном достижении этих дронов.
31 декабря 2024 года воины спецподразделения ГУР МО Украины "Group 13" впервые в истории поразили воздушную цель с помощью ударного морского дрона Magura V5, оснащенного ракетным вооружением.
Во время боя в Черном море в районе мыса Тарханкут временно оккупированного Крыма в результате применения ракет Р-73 "SeeDragon" уничтожен российский вертолет Ми-8.
Еще один такой же вражеский вертолет потерпел огневое поражение и смог добраться до аэродрома базирования.
Как Magura V5 подстрелил вражеский вертолет: смотрите видео
К слову, недавно ГУР и Силы обороны совместно уничтожили вражеский штаб на Запорожье, в результате чего ликвидированы шесть захватчиков, а трое тяжело ранены.
Последние операции ГУР МО
- На оккупированной территории Донецкой области агенты ГУР уничтожили телекоммуникационное оборудование российского оператора "Феникс". Операция усложнила логистику и связь русской оккупационной армии.
- 27 декабря 2024 года в Московской области на железнодорожной станции Воскресенск произошел взрыв, уничтоживший использовавшийся для обеспечения армии России поезд.
- В Запорожье ликвидировали трех русских капитанов с помощью HIMARS и дронов. Операция была проведена с участием ГУР, СБУ, Сил беспилотных систем ВСУ и оперативной группировки "Таврия".
- 23 декабря в России был уничтожен состав с деталями к дронам "Шахед" на 16 миллионов долларов из-за пожара на территории экономической зоны "Алабуга".
- Пожар охватил 65 фюзеляжей дронов, двигатели, навигационные системы и тепловизионные видеокамеры, предназначенные для изготовления 400 единиц "Шахедов".
- 12 декабря на аэродроме "Остафьево" в Московской области разразилась силовая установка самолета Ан-72, стоимость которого около 4,5 миллиона долларов.