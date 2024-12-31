Исторический удар: в Черном море дроны Magura V5 уничтожили вертолет Ми-8 в Черном море

Впервые в мире морской дрон поразил воздушную цель. Украинские Magura V5 "отминусовали" российский вертолет.

Украинский морской дрон Magura V5 продолжает творить чудеса. Сначала он стал первым в мире беспилотником, потопившим военный корабль врага, передает 24 Канал со ссылкой на ГУР.

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Дроны ГУР творят историю

А теперь стало известно о еще одном достижении этих дронов.

31 декабря 2024 года воины спецподразделения ГУР МО Украины "Group 13" впервые в истории поразили воздушную цель с помощью ударного морского дрона Magura V5, оснащенного ракетным вооружением.

Во время боя в Черном море в районе мыса Тарханкут временно оккупированного Крыма в результате применения ракет Р-73 "SeeDragon" уничтожен российский вертолет Ми-8.

Еще один такой же вражеский вертолет потерпел огневое поражение и смог добраться до аэродрома базирования.

Как Magura V5 подстрелил вражеский вертолет: смотрите видео



К слову, недавно ГУР и Силы обороны совместно уничтожили вражеский штаб на Запорожье, в результате чего ликвидированы шесть захватчиков, а трое тяжело ранены.

Последние операции ГУР МО