История с химическим оружием не окончена: Россия готовит провокации на Донбассе

Россия готовит очередные дезинформационные атаки на Украину. Там планируют цинично лгать, что ВСУ совместно с американскими коллегами применяют химическое оружие против населения Донбасса.

Об этом сообщили волонтеры международного сообщества InformNapalm. В их распоряжении оказался документ об информационных операциях "министерства" донецких боевиков.

К теме "Химическое оружие в Авдеевке": почему Шойгу строит из себя идиота

Российские наемники отчитываются кураторам

Источники InformNapalm уточнили, что документ якобы подготовили для кураторов из российских спецслужб, чтобы отчитаться за выполненные задания. В нем говорится об информационных атаках против нашего государства.

Заголовок таков: "Отчет по информационному противодействию, направленному на информирование населения Украины и жителей временно подконтрольных ей территорий Донбасса за 2021 год".

Документ российских наемников / Скриншот InformNapalm

В документах указано, что в целом за 2021 год оккупанты предприняли более 50 активных информационных мероприятий, которые можно считать информационно-психологическими диверсиями против Украины.

Пункт о химическом оружии

Волонтеры обратили внимание на пункт №54. Рядом с ним примечание о паузе "до особого распоряжения". Оккупанты утверждают, что уже создали и подготовили к публикации фейки о химическом оружии на Донбассе.

Они намерены убеждать, что его на линию разграничения перебросили ВСУ совместно с военными США и НАТО.

Более того, планируют врать, что Украина использует опасные вещества против местных жителей.

Для этого российские наемники даже сделали постановочные фото.

Обратите внимание Почти 40 стран в ООН обвинили Россию в распространении фейков против Украины

Заявления России о химическом оружии

Накануне российский министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Украина готовит на Донбассе "провокации с химическим оружием". Мол, для этого туда уже прибыло более 100 американских военных. В США опровергли такую ​​информацию и обвинили Кремль в фальшивой риторике. В украинском Минобороны подтвердили, что высказывания Шойгу не соответствуют действительности и подчеркнули, что единственной угрозой для мирных жителей являются оккупационные силы России.

Расследование InformNapalm о коварных планах России: смотрите видео