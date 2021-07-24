Королевская морская пехота: как несколько человек смогли обезвредить флотилию нацистов

В Великобритании каждые две недели по 60 молодых парней начинают военную подготовку, которая считается самой длинной и изнурительной в мире. Ее пытаются пройти все, чтобы вступить в ряды Королевской морской пехоты.

Из 5 кандидатов продержаться до конца удается лишь одному. Долгие и изнурительные 32 недели проводят в формировании, которое имеет долгую и непростую историю, где каждый военнослужащий готов отдать жизнь за товарища.

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В подразделении командиры ласково называют рядовых "братвой", но могут унизить перед всеми за неправильно повешенную футболку в шкафу. Их девиз звучит как "Per Mare Per Terram", что в переводе с латинского – "По морю, по суше". Но, как бойцы показали на практике, – они умеют и в воздухе, и под водой, и в горах, и даже в глубоких снегах. Это – Королевская морская пехота Соединенного Королевства, элита Вооруженных Сил страны.

Морпехи в XVIII веке

Королевская морская пехота существует еще с 1664 года. Тогда она называлась полком морской службы, которую поручил сформировать король Карл II Стюарт. Военные выполняли скорее вспомогательную функцию в рядах армии короля. Особенно это касалось корабельных баталий.



Так выглядел пехотинец в XVIII веке / Гравюра Joseph Constantine

Что интересно, у тогдашних пехотинцев не было таких званий, как у других военнослужащих. И вообще их считали не такой уже и элитой армии. Нередко другие солдаты издевались над ним. Преимущественно из-за формы. Легкая морская пехота имела красную униформу, а вот артиллеристы носили голубую форму. Поэтому их называли "омарами".

Словом, добиться успеха находясь в рядах морпехов XVIII века было непросто. Их работа заключалась в том, чтобы при необходимости или в случае угрозы защитить высшее руководство корабля, отстоять бой на суше во время высадки, или же прикрыть других военных во время битвы. Все лавры доставались конечно же регулярной армии. Но, как покажет время, история увидит не одну войну и уже там пехотинцы хорошо себя покажут.

Новые тактики боя

Идея королевских пехотинцев в том, чтобы они выполняли любые задачи практически голыми руками. При необходимости – как мясники. В то же время они должны сделать работу на любой местности, нанести как можно больше вреда, отступить. При необходимости перегруппироваться и вернуться к выполнению задания.

Ближе к середине 1800 годов королевские морские пехотинцы начали работать над новыми тактиками ведения боя. В частности, отрабатывали способы высадки на сушу и содержание территории до прибытия других военнослужащих.

Такая тактика помогла британцам одержать победу во время Опиумных войн с китайцами в середине 1800 годов. Они высаживались на побережье и пытались удерживать с китайцами дистанцию. Пока пехота стягивала на себя врага, артиллерия сразу накрывала. В результате удалось одержать победу.



Британский корабль атакует китайские парусники / Картина Edward Duncan

С началом Первой мировой войны ситуация кардинально изменилась. Действовать надо было уже более осторожно. Королевских морских пехотинцев начали понемногу организовывать в группы. Если говорить о битвах на суше, то они выполняли роль диверсионных подразделений. Водные баталии и десантирование на берега оставались неизменными.

Расцвет формирования

Один из главных аспектов работы таких коммандос в битве – подобраться к врагу поближе. Цель нужно убить. И не стрелять, потому что это слишком громко, а ликвидировать цель ножом.

После окончания Первой мировой, в 1920 годах, артиллеристов и морскую пехоту решили объединить. Так и появился первый прообраз сегодняшних королевских морских пехотинцев. Изменились методы подготовки. Ведь и прогресс и технологии на месте не стояли.

Настоящим расцветом формирования стала Вторая мировая война. Тогда в рядах морпехов насчитывали около 70 тысяч военнослужащих. Всех разделили на отряды, которые действовали как ударные группы. Инициатива пошла от Уинстона Черчилля, который стремился иметь на вооружении специализированное подразделение людей, обученное выполнять специфические операции.



Морские пехотинцы на пляже Меч, 6 июня 1944 года / Фото Army Film & Photographic Unit

Об одном из таких мы уже рассказывали – спецслужба SOE или Управление Специальных Операций. Только если то ведомство занималось разведкой, то морпехов отправляли на ликвидацию целей. За все время войны королевские коммандос побывали практически в каждом важном сражении. Полученный опыт станет им полезен и после войны. Особенно тот, который будет касаться методов десантирования с кораблей на сушу.

Экстремальная операция

"В те времена тренировки были невероятно изнурительными. Когда ты заходил на территорию комплекса, то понимал, что точно станешь королевским пехотинцем. Главным акцентом тренировок тогда была дисциплина. Это логично. Нас же отправляли на войну, посылали в места, где надо убивать людей", – говорит один из морских пехотинцев.

Самая известная операция королевских морпехов состоялась в декабре 1942 года и получила название "Франктон". Перед коммандос поставили ​​задачу – пойти рейдом на нацистские судна, которые стоят в оккупированном французском порту Бордо.

План прост: субмарина доставит спецуру в нужное место, откуда они уже на каяках доберутся до точки назначения. Был только один нюанс. Нужно отправить как можно меньше людей, чтобы не привлекать внимания. Иначе вся спецоперация рисковала провалиться.

В результате на миссию отправили 6 каяков. В целом это 13 человек. Правда, из-за проблем спуска на воду одного из каяков – на рейд пошли только 10 человек против десятков нацистских военных и флотилии из 28 кораблей. В конце концов им удалось обезвредить 6 вражеских судов и при этом отступить. Правда, не всем.

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Двое коммандос погибли от переохлаждения, ведь их не готовили к работе в таких экстремальных условиях. Еще 6 нацистам удалось поймать и впоследствии казнить. Однако эта операция – пример для подражания всех коммандос и сегодня. Ведь она демонстрирует, как преданно и в каких условиях работали тогдашние королевские морпехи.

Иногда рейд на нацистские корабли называют Операцией "Спецназ на байдарках". Королевские морские пехотинцы, кроме того, что принимали участие во многих сражениях Второй мировой – штурмом брали Нормандию, это была одна из важнейших битв за всю войну.

"Уже ближе к берегу было слышно, как пули нацистов, не долетая до нас, падали в воду. Когда с парнями высадились на берег, бежали так, как на марафоне бежит Усэйн Болт. Я бы его даже перегнал. Черт, добро пожаловать в ад! Это был забег на границе между Богом и Дьяволом", – вспомнил бывший королевский морской пехотинец Тревор Стейси.

Нож – обязательное оружие

После Второй мировой ситуация в рядах королевских морпехов несколько изменилась. Прежде всего в вопросе сокращения количества военнослужащих. Казалось, что угроза уже исчезла, а потому, 70-тысячное подразделение расформировали. Осталось сначала 13 тысяч коммандос, а затем, количество и вообще сократилось до минимума – более 9 тысяч.

Реорганизованное формирование начало жизнь с нового листа. Новые методики, новые подходы: тренировки в ледяной воде, марш-броски, стрельба из различных видов оружия и главное – их учили как выполнять различные диверсионные задачи. Главное – быстро и тихо. Для этого им понадобится надежная команда, сообразительность и главный инструмент – нож.

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Боец Королевской морской пехоты может пойти в бой без автомата, но нож он иметь обязан. Это его уникальный инструмент, который в любой момент может превратиться в орудие убийства. В умелых руках конечно же.

"Если надо ударить ножом, то лучше повернуть его параллельно земле. Иначе он просто не пройдет между ребрами. Но лучше ударить немного снизу, под ребра. И когда нож уже будет внутри – надо его прокрутить, чтобы нанести как можно больше вреда. Если вы незаметно подошли сзади, можно схватить за голову и перерезать горло. Или же – взять за подбородок, потянуть и загнать нож", – рассказал инструктор Королевской морской пехоты.

Фолклендская война

В начале апреля 1982 года аргентинские военные двинулись в направлении Фолклендских островов капитулировать королевских морпехов, которые там базировались. К тому времени британцы "присвоили" эти территории, но в Аргентине мириться с этим не желали. Хотя и войны никто никому не объявлял, стало очевидно, что боя не избежать. 7 тысяч британских военных сошлись в битве против 13 тысяч аргентинских. И они победили.

Главную роль в этой войне, которая длилась 2,5 месяца и унесла около тысячи жизней приписывают именно королевским коммандос. Они были одними из первых, кто сумел высадиться на берега и вести бой с соперником до прибытия помощи.

В Великобритании сегодня эту битву описывают как невероятный подвиг королевских морпехов, но не стоит и забывать о том, что огромную роль в ней сыграли и технологии: истребители, фло, специальные корабли, которые позволили коммандос быстро сойти на берег.



Королевские морские пехотинцы во время Фолклендской войны / Фото Pinterest

Если бы не все эти факторы вместе взятые, то ударные отряды морпехов вряд ли смогли бы устоять против аргентинской бронетехники и истребителей. Хотя это и не отменяет того факта, что британские военные все же внесли вклад в победу.

"Фолклендскую войну удалось выиграть не потому, что там было какое-то преимущество в технологиях, а потому, что за эту задачу взялась небольшая группа людей, которая хорошо знала свое дело и преданно отнеслась к заданию", – рассказал историк Ричард Холмс.

Как тренируются морпехи

Сегодняшние тренировки морпехов называют самыми длинными и изнурительными в мире. Подготовка рядового бойца длится 32 недели. Офицера – 60. В течение этого времени кандидатов и курсантов ждут испытания потом и кровью.

Начинают с самых низов. Инструкторы учат, как правильно складывать вещи в шкафу. Во-первых, должен быть идеальный порядок. Во-вторых, правильно разложенные вещи позволят в случае экстренной ситуации собраться за считанные секунды. Один из ключевых элементов подготовки королевского морпеха – чистота. Всех отправляют в лес, где 24 часа без сна парни тренируются, строят укрытия, инструкторы выкачивают их в грязи и постоянно нагружают работой.

Придя в казарму, на следующую ночь сон тоже запрещен. Курсанты должны постирать всю свою одежду, идеально убрать за собой и высушить все свои вещи. Утром инструктор проводит осмотр. Если справились – переходят к следующим занятиям. Если хоть один не смог банально высушить обувь – история повторяется снова для всей группы. И так, пока они не научатся держать себя и свою одежду в чистоте.

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Логика простая – грязная, влажная или изорванная одежда – это дискомфорт. Дискомфорт – это некачественно выполненное задание. Это уже не говоря о возможных простудах, переохлаждении и ранах. В программу тренировок входят стрельбы, постоянные физические нагрузки, курс выживания.

Курсантов даже учат, как правильно добывать и готовить себе еду. Инструкторы делают все, чтобы увеличить шансы военных на выживание. Ведь обучение одной такой боевой единицы продолжается долго и стоит немало. Учитывая, что их обеспечивают персональной униформой, дают усиленный рацион и регулярно организуют для них международные учения.

Кстати, во время обучения каждый курсант может выбрать себе будущую профессию. Выбрать можно между инженером, членом штурмовой группы, снайпером и так далее. Однако обучение долгое и изнурительное и не всем удается его пройти. Чем дальше заходит курсант – тем сложнее программа подготовки.

Ценят не гендер, а навыки

В 2000 годах королевских пехотинцев начали отправлять в горячие точки: Ирак, Иран, Сирия, Афганистан. Борьба с терроризмом стала приоритетом номер один для всего мира. Интересно, что в ряды королевских коммандос нередко приходят те военные, у которых за спиной по несколько командировок в горячие точки планеты. И даже таким не всегда удается пройти до конца.

В 2017 и 2018 годах в ряды морпехов позволили вступать женщинам. Раньше считали, что они не в состоянии пройти курс отбора и подготовки. Но, как показала практика, – могут еще и как. Сегодня женщины и мужчины работают в равных условиях.



Современные Королевские морские пехотинцы / Фото Pinterest

Правда, одно отличие есть. В начале мы говорили, что инструкторы называют курсантов "братвой". У них еще много "общих" позывных – чуваки, мальчики, мужики и так далее. В 2021 году некоторые подразделения отказались от использования таких обращений. Поскольку в рядах теперь служат и женщины. И им, вероятно, будет неприятно слышать такие слова в свой адрес. Нововведения конечно же понравились не всем, но выбирать возможности не было. К тому же в рядах коммандос ценится не гендер, а навыки и качества.

Подробнее о том, как функционирует Королевская морская пехота – смотрите в программе.