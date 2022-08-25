Православный хаб и последнее убежище от россиян: история Святогорска

Летом 2022 года Святогорск стал ареной тяжелых боев – несмотря на циничные заявления россиян о защите жителей Донбасса и православных святынь, оккупанты совершают настоящий геноцид и уничтожают исторические памятники, имеющие сакральное значение для украинцев.

В дни битвы за Донбасс сайт 24 канала рассказывает историю городка Святогорск, ныне оказавшегося под российской оккупацией.

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Летописи и легенды

Район современного Святогорска был заселен издавна, как минимум – во времена неолита, здесь находят достопримечательности времен бронзы, здесь жили славяне и хазары, а также другие народы.

История города Святогорска неразрывно связана с местным христианским монастырем. Дата его возникновения неизвестна, однако, археология свидетельствует, что христианские поселения в горах на правом берегу Северского Донца были уже в 9 веке.

Одна из версий говорит о том, что в местных горах и их меловых пещерах поселились бежавшие от иконоборцев христианские монахи из Византии. Они нашли здесь естественный и понятный им приют –начали копать в скалах монастыри (подобные им сохранились во временно оккупированном россиянами Крыму, а также на территории Турции). Монахи находились под защитой Хазарского каганата, владевшего этими землями. Церковная история даже называет святых Кирилла и Мефодия жителями монастыря на берегу Северского Донца, но никаких других подтверждений этому не существует.

Другая версия свидетельствует, что монастырь основали позже – это были монахи Киево-Печерской лавры, разоренной вместе со столицей Руси Батыем в 1240 году. Впрочем, данная версия не отрицает первую, а может свидетельствовать о волнах заселения, которое могло прерываться в результате набегов половцев, ведь в 12 веке они были здесь полновластными хозяевами, как и за сто лет до этого – печенеги.

Предполагают, что именно здесь в 1111 переправлялось через Северский Донец (в летописях –Дон) великое войско киевских князей во главе с Владимиром Мономахом во время успешного похода на половцев, следствием которого было уничтожение их столицы – города Шаруканя.

Вероятно, во времена Киевского государства Рюриковичей эта местность получила название Святые Горы. Память об этом сохранилась и в 16 веке, соответствующее название фиксируется как общеупотребительное в письменных источниках. Впрочем, не исключительно, что история поселения в донецких скалах прерывалась из-за набегов кочевников, но каждый раз восстанавливалась.

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Именно в этом месте была переправа через Северский Донец, которая имела стратегическое значение. В 1571 году на территории монастыря была стража – мобильный пост московитов, имевший задачу заранее предупредить о нападении татар на царские земли. Это упоминание дает некоторым историкам повод называть датой основания города Святогорска именно 1571, впрочем, это лишь предположение. Поселение на левом берегу Северского Донца возникнет гораздо позже (в 16 и 17 веках там были непроходимые леса).

Крепость

В казацкие времена Святогорский успенский монастырь был не только сакральным центром и православным хабом, но и крепостью, которую защищали казаки украинского слободского изюмского полка от татар.

Известны минимум 5 больших попыток крымцев захватить монастырь – 1664, 1679, 1680, 1691 и 1737 годах, однако, каждый раз они были неуспешными. Хотя соседняя крепость Тор (ныне – Славянск) несколько раз была сожжена татарами.

Святогорская лавра, довоенное фото / telecom-tur.com

Так же и в 2022 году попытки новой орды захватить христианскую святыню терпят фиаско каждый раз.

Левый берег

Поскольку основная угроза монастырю исходила с правого берега – с юга, левый берег оказывался в тылу и был относительно безопасным, дополнительным фактором были тамошние глухие леса. В 17 веке на левом берегу Северского Донца возникают казацкие хутора, позже появляются слободы – поселения свободных людей. В частности, известная монастырская слобода – Банне. Правда, население ее было небольшое – не больше ста человек.

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После российской оккупации Крыма крепость на Северском Донце стала лишней, а потому царица екатерина вторая ликвидирует в 1787 году Святогорский монастырь, разгоняет монахов, конфискует их имущество и казну, были разобраны древние храмы, а через несколько лет передает эти земли своему фавориту – потемкину. После смерти князя земли становятся собственностью его племянника Василия Энгельгардта (отца помещика, в рабстве у которого состоял Тарас Шевченко).

Святогорская обитель / Хромолитография 1912 года

Лишь в 1844 году монастырь был вновь открыт, впоследствии начинается строительство Успенского собора и Покровской церкви – они сформировали ныне известный вид Святогорского монастыря (в годы Второй мировой войны монастырский комплекс сильно пострадал, он фактически с нуля был восстановлен уже во времена Независимой Украины).

Под безбожной властью

Перед началом революции монастырь насчитывал 8 храмов, в которых жили 700 монахов и около 3000 паломников и богомольцев. По большим праздникам – особенно святого Николая и день Успения – в обитель прибывали до 20 тысяч верующих. Поселение получило название Святогорск, а другое – на левом берегу реки – поселок Банно-Татьяновка.

В 1938 году поселок переименуют просто в Банне, в 1961 году он получит статус города и станет известен как Славяногорск. В 2003 году город получит свое современное и одновременно историческое название – Святогорск (с июня 2022 года город захвачен россией и находится в оккупации, власти Святогорска во главе с мэром Владимиром Бандурой перешли на сторону врага).

После захвата Украины большевиками и установлением ими здесь своей власти христианская святыня была закрыта в 1922 году. Вместо монастыря был открыт Дом отдыха рабочих Донбасса.

Ну а чтобы совсем искоренить память о сакральном центре, на одной из местных гор был возведен огромный памятник большевику "артему" (партийный псевдоним Федора Сергеева, его имя вынужден будет 92 года терпеть Бахмут).

Что делает большевистский голем в Святогорске – смотрите видео:

22-метровая статуя коммунистического истукана работы выдающегося скульптора Ивана Кавалеридзе должна была стать и стала объектом нового религиозного культа. Она была выполнена в модном тогда стиле кубизм, напоминала голема – ужасала и вдохновляла одновременно, одним словом – выполняла все необходимые советской власти функции.

Украинский флаг над Святогорском – смотрите видео:

Новый старт

В 1992 году Святогорский монастырь возобновил свою работу, также были проведены реставрационные работы (они начались еще в 80-х), но все лавры "восстановителя" получил тогдашний донецкий губернатор Виктор Янукович.

Фото Святогорская лавра

На восстановление были привлечены средства не только государственные, но и местного бизнеса – в 90-е, а на Донбассе они были особенно "лихими", многие поверили в прощение грехов путем инвестирования в восстановление обители. Так или иначе, работа была проделана действительно большая, на совесть. Не зря, Святогорская лавра признана одним из 7 чудес Украины.

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9 марта 2004 стал третьей украинской лаврой – после Киево-Печерской и Почаевской. Это дало новый импульс развитию города – Святогорск стал главным туристическим объектом Донецкой области и мог спорить даже с Донбасс-Ареной по популярности.

Третья лавра

Святогорск является самым северным городом Донецкой области и считается зеленым городом Украины. Он входит в состав Краматорской агломерации. Население города перед российским вторжением составило около 4500 человек.

К сожалению, не обошлось без политики. Лавра была подчинена филиалу русской православной церкви в Украине – УПЦ МП.

Президент Кучма (а при увеличении можно увидеть также Медведчука и Левочкина) посетил Лавру с визитом, 27 сентября 2004 года / svlavra.church.ua

Работая как франшиза РПЦ, Лавра активно вмешивалась в светскую жизнь, например, агитировала при том же Януковиче на выборах президента Украины, всячески благословляла своих спонсоров – местных бандитов из партии регионов, организовывала отряды боевиков под видом каких-то непонятных "казаков" и зомбировала прихожан.

Фактически сакральный центр превратился в хаб "русского мира", хотя руководство Лавры в лице митрополита Арсения (Яковенко) это постоянно опровергает. При этом сам Арсений в интервью "РБК-Украина" в конце 2018 года называл войну на Донбассе гражданским конфликтом, который начали киевские власти, а в 2021 году был VIP-агитатором разоблаченного государственного предателя Виктора Медведчука и передал территорию Лавры под шабаш "русского мира".

Не случайно в 2014 году многие сотрудники Лавры активно поддержали террористов Гиркина и других российских диверсантов, а на территории Лавры были схроны российского оружия.

Наместник Святогорской Лавры Арсений рассказывает о преступлениях россиян, но не называет их:

По злой иронии судьбы именно россияне уже в 2022 году убили немало монахов и разрушили или повредили храмы Лавры. В частности, был сожжен знаменитый Всехсвятский скит. Вот тогда и пришло прозрение, а кое-где – даже раскаяние, но не для всех.

Например, тот же наместник Лавры Арсений сразу после российских обстрелов призвал молиться за одного из главных прислужников путина – патриарха кирилла (гундяева). Это тот кирилл, который благословил войну против Украины и стал соучастником геноцида украинцев.

Много слов о том, почему украинцы должны возлюбить путинского приспешника:

Сейчас Святогорская лавра подвергается постоянным обстрелам со стороны россиян, как и во времена средневековья она стала убежищем для нескольких сотен беженцев и монахов, не желающих покидать святое для них место. Остается в Лавре и митрополит Арсений. Вероятно, российские бомбардировки могли изменить его взгляды.

Митрополит Арсений ведет богослужение в подвалах Лавры под российскими обстрелами / Июль 2022 года

Будем надеяться, что Бог и ВСУ не позволят российским оккупантам снова разрушить святыню.

Как выглядит Святогорская лавра после прихода "русского мира" смотрите видео: