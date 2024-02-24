В 2015 такого не было, – журналист 24 Канала вспомнил шок в Попасной в 2022 году

Журналист 24 Канала прошел "боевое крещение" во времена АТО. После полномасштабного вторжения России он снова взял в руки оружие.

Журналист 24 Канала Славик Журба поделился воспоминаниями первых дней полномасштабного российского вторжения. Более подробные подробности его истории можно почитать в большом материале.

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От АТО до полномасштабной войны

В самом начале российской агрессии, в 2014 году, Славик Журба был 19-летним студентом и активным участником Революции Достоинства. После победы Майдана он пошел в добровольческий батальон и оказался одним из самых молодых среди бойцов.

Поскольку наш коллега не имел боевой подготовки, то он прошел обучение в Карпатах и Десне. Новый 2015 год Славик встретил в подготовительном центре, а на Рождество уже был на Востоке. Он прошел "боевое крещение" в Широкино, когда их колонна во время заезда в село попала под обстрел. Далее свою службу в течение нескольких ротаций наш коллега нес именно там. Это была одна из самых горячих точек зоны АТО.

После завершения фазы жестких боев на Востоке Россия, Украина, Франция и Германия подписали "минские соглашения". Все более отдаленной становилась война, напоминаниями о которой были периодические сообщения о нарушении врагом режима тишины и, к сожалению, о наших погибших и раненых воинах.

По состоянию на 2021 год Славик Журба уже 6 лет работал редактором отдела "Техно" на сайте 24 Канала. В следующем году началось полномасштабное российское вторжение.

Разница между 2015 и 2022 годами

Славик вспоминает панику в первые дни полномасштабного вторжения России в Украину. Масштаб событий и кадры с российскими колоннами в разных городах пугали. Однако наш коллега был уверен, что такое рано или поздно случится.

Я помню, как жене говорил, когда началось вторжение, что это для меня был в каком-то смысле даже позитив. До того было непонятно что, называли это "гражданской войной" и так далее. А тогда я говорил, что вот все, маски сброшены. Наконец враг показал свое лицо. То есть весь мир теперь должен понять, что происходит. Не было больше этой гибридной темы, что вот "мирные жители Донбасса достали из шахты танк и начали воевать" и у них не заканчивается человеческий ресурс. Теперь нам дали квоту уничтожать врага,

– вспоминает боец.

Славик пошел в ТЦК и СП 7 марта 2022 года. Впоследствии он оказался в воинской части. Когда спрашивали о добровольцах, которые готовы уже отправляться на фронт, наш коллега откликнулся, потому что имел боевой опыт. Через несколько дней он с побратимами уже был на передовой.

Славик оказался в Попасной. Этот город российские оккупанты стирали артиллерией. Как признается боец, количество оружия, активное применение врагом дронов и авиации шокировали его – в 2015 году такого не было.

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