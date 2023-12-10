Неплохой вариант для нас, – в Воздушных силах высказались о самолетах Gripen для Украины

В настоящее время партнеры Украины рассматривают возможность передачи еще одних истребителей западного типа. Речь идет о боевых самолетах Gripen.

Наши пилоты уже имели возможность протестировать эти воздушные суда, однако это не было учебой. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат, передает 24 Канал.

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Что сказали в Воздушных силах о самолетах Gripen

Игнат отметил, что все-таки основным боевым самолетом в Украине будет F-16. В то же время, он подчеркнул, что шведская сторона рассматривает и может передать Украине свои истребители Grapen.

О количестве мы не говорим. Но основным боевым самолетом все же остается F-16. Если будет принято решение относительно Gripen – это будет неплохим вариантом для нас,

– сказал он.

Спикер отметил, что в настоящее время Швеция рассматривает возможность разработки новейшей версии истребителя Gripen, который войдет в ее воздушные силы. Поэтому у Украины будет перспектива получить самолеты более старого типа.

В то же время, Юрий Игнат напомнил, что во время первого визита в Швецию уже тестировали истребители Gripen.

"Командующий Воздушными силами (Швеции – 24 Канал) оставил там специалистов, когда собственно проходила встреча, чтобы они провели определенные ознакомительные полеты на этих самолетах, чтобы понять, как это работает, и предоставить справку полную – можем или не можем мы получить эту технику" , – объяснил он.

В конце концов спикер рассказал, что это не были учения пилотов. А тренировка военных, по его словам, начнется только после того, как решат передать самолеты Gripen нашему государству.

Швеция консультируется по передаче Украине Gripen

Министр обороны Швеции Пол Йонсон 14 сентября заявил, что украинские пилоты получили разрешение на испытательные полеты на истребителях Gripen. В частности, наши лётчики прошли ознакомительную подготовку на этих воздушных судах.

До этого во время визита в Швецию Владимир Зеленский обсудил со шведской стороной тему передачи нашему государству самолетов Gripen. В частности, политики определили будущие шаги о возможности открытия тематики получения Украиной этих истребителей.

В то же время в Офисе Президента подчеркнули, что передачу Gripen Украине нужно будет согласовывать не только со Швецией, но и с другими странами. Ведь там тоже есть определенные составляющие, которые требуют согласия других союзников.