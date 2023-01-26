Дебаты идут, но есть страны, которые боятся эскалации, – Politico об истребителях для Украины

Наше государство продолжает получать военную помощь от союзников. На днях весь мир всколыхнули новости о танках Leopard и Abrams. Теперь же активно обсуждают передачу истребителей.

Если раньше мы даже мечтать не могли о передаче Украине боевых танков из Германии и США, то сейчас можем рассчитывать на не менее необходимое вооружение. Речь идет об истребителях, но с этим вопросом тоже не все так просто.

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Дебаты продолжаются, опасения остаются

Один с европейских дипломатов считает, что останавливаться на передаче танков не стоит. По его мнению, следующим "существенным шагом будут истребители". И этот вопрос уже активно обсуждают государства Европы. Впрочем, некоторые страны-члены НАТО по-прежнему опасаются эскалации, если пойдут на такой шаг.

Напомним, что передача танков тоже считалось переходом так называемых "красных линий" Путина. Но реальность продемонстрировала только ничтожество диктатора из Кремля. Он смог разве что в день объявления решений о передаче танков несколько раз поднять в небо МиГ-31К с "Кинжалами". Это еще раз доказало, насколько жалким является президент России.

Журналисты Politico могли пообщаться с несколькими западными военными чиновниками, а также дипломатами. Все они подтвердили тот факт, что дебаты вокруг темы передачи Украине истребителей продолжаются. Если ранее эту идею считали невозможной, то сейчас даже видят ее реализацию. Но открытым остается вопрос страха. Мол, в этот раз точно не удастся избежать эскалации.

Процесс тормозит Вашингтон

Один из дипломатов из стран Северной Европы заметил, что за предоставление Украине истребителей активно болеют страны Балтии. Впрочем, Вашингтон этот процесс тормозит. Более того, США заявили Киеву, что "в настоящее время поставки военных самолетов невозможны".

Это красная линия – однако летом мы имели красную линию по HIMARS, и она сдвинулась с мертвой точки. Потом – танков, и она тоже двигается,

– напомнил дипломат.

Другой чиновник отметил, что сам процесс принятие решений о передаче Украине оружия происходит очень стремительно. По его словам, говорить об истребителях сейчас "совершенно немыслимо". В то же время к этому вопросу можно вернуться через две – три недели.

Вопросы истребители F-16 – актуальны