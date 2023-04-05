Со старыми истребителями мы не потягаемся с Россией, потому и просим F-16, – летчик-инструктор
ВСУ крайне нуждаются в современной авиации, чтобы начать мощное контрнаступление. Украина просит у союзников истребители F-16. Сейчас у украинских военных преимущество во всем, кроме авиации.
Такое мнение в эфире 24 Канала выразил военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. По его словам, со старыми истребителями военные не смогут потягаться с Россией, поэтому нужны F-16.
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"Мы на голову ниже нашего врага по истребительной авиации. Су-30, Су-34 и Су-35 не сравнимы с тактико-техническими характеристиками с МиГ-29 и Су-27, которые мы имеем. Поэтому мы и просим F -16 , потому что со старой техникой мы не потягаемся с Россией. Мы практически везде в паритете, кроме истребительной авиации", – отметил он.
Обучение украинских пилотов
В странах Запада заявляли, что для обучения украинских пилотов на современных самолетах НАТО требуется не менее 3 лет. Украинские лётчики рассказывали, что им достаточно полугода, чтобы уверенно управлять такой авиацией.
Свитан отметил, что подготовка пилота, который только учится или получил высшее образование, действительно требует 3 года.
3 года – это стандартное время подготовки пилота на любом истребителе после прохождения определенных тестов. Но подготовки с 0. Полностью летчик готовится 10 лет для того, чтобы он мог выполнять все виды полетов в любых погодных условиях и на всех типах,
– сказал полковник.
Летчик-инструктор объяснил, что переобучение – это когда летчик с 10-летним опытом, несколькими сотнями часов на истребителях переучивается в течение нескольких недель.
"Самой проблемной в любом самолете является посадка. Когда летчик видит высоту выравнивания подхода самолета к земле, можно считать, что летчик готов выполнять задачи. Поэтому переобучение летного состава может занять от 3 до 6 месяцев летчика 1 – 2 класса", – рассказал он.
Роман Свитан подчеркнул, что все лётчики могут переучиться на любой тип самолета.
Рассвет об обучении украинских пилотов: смотрите видео
Украина нуждается в F-16: что пишет The Telegraph
- Россия имеет более мощные российские самолеты, для борьбы с которыми Украина нуждается в западных самолетах. Из-за промедления партнеров Украина теряет опытных пилотов, которые могли бы овладевать самолетами F-16. В Воздушных силах ВСУ рассказали изданию The Telegraph, что с каждым днем становится труднее удержать россиян устаревшими советскими самолетами.
- Майор Вадим Ворошилов рассказал, что "россияне постоянно меняют тактику, поэтому война нестабильна". Поскольку украинские пилоты продолжают летать на МиГ-29 советских времен, он акцентировал, что они не могут сделать больше, чем "держать поле боя". Уничтожить россиян, летающих на современных истребителях Су-35 и бомбардировщиках Су-34, оказалось сложно.
- Украина уже обращалась с просьбой получить F-16 американского производства, которых в мире более 3 тысяч. Проводимый в боевых действиях многоцелевой самолет на протяжении многих лет модернизировался и улучшался, в том числе с использованием технологий пятого поколения, таких как усовершенствованный радар.
- Издание процитировало начальника авиационного управления Командования Воздушных сил Украины полковника Владимира Логачева, который отметил, что для обучения на таком реактивном самолете требуется менее 6 месяцев.