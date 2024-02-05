Разорвут ПВО врага: как F-16 повлияют на ситуацию на фронте
Истребители F-16 существенно увеличат возможности по поражению ПВО и авиации врага. Но не стоит воспринимать, что после получения этих самолетов Украина сразу победит в войне.
Об этом 24 Каналу рассказал ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман, заметив, что истребители F-16 действительно существенно помогут Украине на поле боя.
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Как F-16 помогут Украине
Как считает Гетьман, F-16 помогут Украине выбивать противовоздушную оборону врага. После этого наши советские самолеты смогут залетать дальше, чем обычно, и уничтожать объекты врага обычными бомбами, чтобы не тратить ракеты, которые находятся в дефиците.
Сверху их будут прикрывать F-16 от российских самолетов. Ракеты для F-16 класса "воздух – земля" разорвут российскую ПВО. А параллельно другие наши самолеты будут атаковать места, которые не будут защищены с земли. Также F-16 будут прикрывать наши самолеты от российских,
– сказал Гетьман.
Таким образом удастся разрушать серьезные объекты врага, которые расположены вглубь линии фронта. Но не стоит считать, что Украина получит эти самолеты – и сразу будет победа.
То, что эти самолеты сделают перелом – и мы сразу всех победим... Давайте прекращать это. Пока у нас будут детские взгляды на эту войну, это не даст возможности быстро завершить ее победой. Давайте снимать эти розовые очки,
– заметил Гетьман.
F-16 для Украины: коротко
- Как отметил командующий Объединенных Сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев, F-16 существенно помогут Украине на поле боя. Ожидается, что вместе с ними передадут ракеты с дальностью поражения 300 – 500 километров.
- Обучение украинских пилотов на F-16 продолжается. Все происходит согласно запланированным графикам от международных партнеров.
- В Пентагоне ожидают, что Украина получит F-16 до конца 2024 года. Также партнеры передадут запчасти и другие необходимые вещи.