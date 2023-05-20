F-16 для Украины: сколько истребителей могут предоставить партнеры

Страны-партнеры Украины сформировали коалицию истребителей, о которой официально сообщили после европейского турне Владимира Зеленского. Сейчас к ней присоединились 5 стран, поэтому в сети подсчитали, на какое количество F-16 можно рассчитывать.

Официально о формировании авиационной коалиции 19 мая сообщил британский премьер Риши Сунак. Он заявил, что к ней присоединились 5 стран – Великобритания, США, Нидерланды, Бельгия и Дания.

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Сколько истребителей может получить Украина

После того как Сунак объявил список стран, которые будут работать над поставкой истребителей для Украины, в сети проанализировали, какое приблизительное количество F-16 сможет получить Украина. К примеру, Великобритания в этой коалиции, вероятно, будет играть другую роль, чем будет просто поставлять истребители, поскольку в Королевских воздушных силах просто нет F-16.

США официально заявили, что будут учить украинских пилотов. Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан подчеркнул, что Вашингтон с партнерами будут предоставлять Украине F-16 только при условии, что украинские пилоты не будут атаковать ими территорию России

"Это касается и поддержки предоставления истребителей F-16 любой стороной", – заявил Салливан.

Хотя США не будут предоставлять Украине истребители, их роль в коалиции может быть значительно шире. Кроме самих истребителей, украинские защитники будут нуждаться в вооружении и запасных частях на них. Эти затраты достаточно весомы, ведь запчасти могут достигать 50% от ценника самого F-16. Само обеспечение самолетов всем необходимым может взять США.

Поставлять истребители, вероятно, будут именно Дания и Нидерланды. Это указывает несколько факторов, в частности, в этих странах уже на официальном уровне обсуждали возможность передачи истребителей. Дания и Нидерланды уже получили более современные F-35, которые станут на вооружение вместо F-16. Бельгия заказала новые F-35 еще в 2018, однако получить их должна только после 2023 года.

Нидерланды заказали 24 современных F-35 в 2016 году, которые должны поступить до конца 2022 года. С началом полномасштабного вторжения России в Украину страна заказала изготовление еще 28 истребителей. Дания должна получить 17 новых F-35 к концу 2023 года. Они уже сделаны, но часть из них находится в США на учебе. К тому же, к 2026 году страна должна получить еще 10 истребителей. Снять с вооружения 30 самолетов F-16 планировали до конца 2024 года, однако впоследствии срок продлили до 2027 года. Это связано с изготовлением и получением истребителей нового поколения.

Таким образом, учитывая только ресурсы Дании и Нидерландов, Украина может получить одну – две эскадрильи истребителей, то есть в целом от 24 до 36 истребителей F-16. Число самолетов будет увеличиваться по мере того, как США будут предоставлять странам на вооружение новые F-35. Вместе с тем количество истребителей от указанных стран может варьироваться, ведь к поставкам могут присоединиться и другие операторы F-16.

Количество самолетов согласуют в ближайшее время

В Белом доме заявили, что в ближайшее время начнут обсуждения относительно того, какие страны и какое количество истребителей будут поставлять Украине. Джейк Салливан подчеркнул, что очевидным первым шагом является обучение, а затем работа с союзниками, партнерами и Киевом, чтобы определить, как обеспечить фактическое предоставление самолетов.

Мы перешли к обсуждению улучшения ВВС Украины в рамках нашей долгосрочной приверженности самообороне Украины. Итак, по мере того, как в ближайшие месяцы будут разворачиваться учения, мы будем работать с нашими союзниками, чтобы определить, когда будут доставлены самолеты, кто их будет доставлять и в каком количестве,

– сказал Салливан.