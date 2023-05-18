Не будет правильным выбором, – министр обороны Британии о передаче самолетов Typhoon Украине

Глава Минобороны Британии Бен Уоллес высказался по поводу передачи истребителей Typhoon нашим Вооруженным Силам. По его словам, сейчас Великобритания не планирует передавать эти самолеты Украине.

Несмотря на это, Лондон готов помогать нашим военным овладеть самолетами западного образца. Уоллес отметил, что это будет "более правильное решение".

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Великобритания пока не будет передавать Typhoon Украине

Бен Уоллес отметил, что Соединенное Королевство сейчас не собирается отправлять истребители нашим гражданам. Кроме этого, он подчеркнул, что передача этих истребителей потребовала бы отправку в Украину сотен специалистов, в том числе пилотов и инженеров.

Мы неоднократно заявляли, что истребители Typhoon не будут правильным выбором,

– подчеркнул министр.

По его словам, Лондону пришлось бы отправить в Украину 200 человек из королевских Военно-воздушных сил, а Британия пока не готова к этому. Однако он хочет, чтобы украинские пилоты обучались в Британии с "долгосрочной перспективой".

Британия планирует обучать украинских пилотов

Премьер-министр Британии Риши Сунак 16 мая объявил об открытии новой британской школы для украинских пилотов, которые будут овладевать навыками управления самолетами западного образца типа F-16. По его словам, эта инициатива позволит украинцам лучше отказываться от полномасштабной российской агрессии.

Начальный этап обучения на самолетах западного образца британское правительство планирует начать летом. Кроме того, они хотят собрать коалицию самолетов F-16 для Украины.

Британское правительство также пока не комментирует информацию о передаче Украины самолетов F-16 от себя. Сейчас говорится только об обучении пилотов.

Eurofighter Typhoon – многоцелевой истребитель четвёртого поколения. Разработан и выпускается международной компанией Eurofighter GmbH, созданной в 1986 году. Typhoon принят на вооружение военно-воздушных сил Великобритании, Германии, Италии, Испании, Австрии и Саудовской Аравии. Самолет способен нести общий вес до 9 тонн, что на 1,3 тонны больше возможностей F-16. Еще одним преимуществом Eurofighter Typhoon есть возможность сверхзвукового полета на крейсерской скорости. На это способны всего четыре типа истребителей в мире.