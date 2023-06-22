Цель значительно шире: ISW о том, почему не стоит спешить с выводами о контрнаступлении ВСУ

Более медленный, чем ожидалось, темп украинских контрнаступательных операций не показателен для более широкого наступательного потенциала Украины. Украинские войска, вероятно, успешно создают условия для будущих основных усилий.

В Институте изучения войны (ISW) обратили внимание, что официальные лица в Киеве давно дают понять, что украинское контрнаступление будет серией постепенных и последовательных наступательных действий. Кроме того, в Киеве выразили наблюдение, что проводимые сейчас операции не являются основным направлением планирования украинского контрнаступления.

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Украинские операции могут иметь не только территориальные цели

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр подчеркнула 20 июня, что не стоит измерять успех военных действий "исключительно километрами или количеством освобожденных населенных пунктов".

Заявление Маляр перекликается с замечанием президента Владимира Зеленского о том, что война – это не "голливудское кино", которое даст немедленные и ощутимые результаты.

Важно наблюдение о том, что нынешние украинские операции могут иметь не только территориальные цели,

– указывают в ISW.

Как отмечают аналитики, украинские силы могут проводить несколько наступательных операций по всему театру боевых действий, чтобы постепенно отвлекать российские силы и создавать условия для будущих основных усилий.

"Потери неизбежны с обеих сторон, но тщательное оперативное планирование с украинской стороны, вероятно, направлено на смягчение и сбалансирование этой реальности с не менее важным наблюдением, что деградация российской живой силы является ценной целью", – говорится в отчете.

В ISW навели обеспокоенность главаря вагнеровцев Евгения Пригожина, который обеспокоен тем, что российские войска несут значительные потери в живой силе и технике в результате продолжающихся украинских атак, особенно на Юге.

Успех украинских контрнаступлений не следует оценивать исключительно по ежедневным изменениям в контроле над местностью, поскольку более широкие оперативные намерения украинских атак по всему фронту могут основываться на постепенной деградации, обескровлении и истощении российского потенциала в рамках подготовки к дальнейшим наступательным действиям,

– резюмируют в ISW.

Что говорят о контрнаступлении