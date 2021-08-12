В Италии массово горят леса: уже есть первые жертвы – видео

Италию в августе охватили сильные лесные пожары. Гектары земли горят в Калабрии, Сицилии, Сардинии и Кампании. В результате бедствия погибли три человека.

В Калабрии огонь унес жизни двух человек. Власть региона просит правительство ввести чрезвычайное положение.

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Один человек погиб в Катании. Кроме того, 5 человек получили ожоги, поэтому их забрали в больницу.

Итальянцев эвакуируют

На острове Сицилия огонь подбирался близко к жилым домам. Поэтому 2 семьи пришлось эвакуировать. К тушению пожаров, кроме наземных служб, привлекли несколько самолетов.

Смотрите видео пожаров в Италии: