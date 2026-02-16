Я готовился увидеть российские танки на Майдане, – итальянский репортер о первых днях вторжения

В начале полномасштабной войны большинство мира было убеждено, что Украина уже проиграла. Было удивительно наблюдать, как украинцы отражали наступление врага.

Итальянский военный репортер Лоренцо Кремонези рассказал 24 каналу, что в начале полномасштабной войны едва ли не все западные эксперты и аналитики были убеждены, что Украина вот-вот упадет. С такими же мыслями он прибыл в Украину уже в ночь на 25 февраля 2022 года.

Каким было начало полномасштабной войны с точки зрения итальянского корреспондента?

По словам Кремонези, в свое время даже Джо Байден, как рассказывали СМИ, предлагал Владимиру Зеленскому эвакуироваться. Американцы уже были готовы предоставить группу, чтобы провести эту операцию. Поэтому сначала было убеждение, что сейчас все развалится.

26 – 27 февраля я смотрел вокруг и видел, как люди баррикадируются, а Киев готовится к сопротивлению. Первая проблема для иностранного журналиста в чужой среде – обустроиться. Я этим занимался, думая, что через несколько часов или дней увижу российские танки на Майдане,

– рассказал корреспондент.

В тот же день он случайно заговорил с полковником украинской ПВО в отставке, которому было под 60 лет. Военный сказал, что Украина побеждает. Тогда для итальянского корреспондента казалось, что это нонсенс.

Военный рассказал мне о Гостомеле. Потом пригласил к себе домой, где рассказал историю битвы за Гостомель. Тогда я уже начал смотреть на все по-другому. Я позвонил главному редактору в Милане и сказал, что, возможно, стоит писать другую историю о том, что будет, если Путин поиграет. Он подумал, что я сошел с ума, потому что тогда в мире доминировало мнение, что Украина проиграла,

– отметил корреспондент.

Уже в тот же день начало появляться все больше сообщений, как украинские войска оказывали сопротивление врагу на всех участках фронта.

